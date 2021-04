Din motive practice și doctrinare, Coreea de Nord va folosi aproape sigur arme chimice pe timp de război, de la controlul revoltelor până la gazele chimice, arată o analiză publicată de NationalInterest.

Armele chimice vor putea fi folosite pentru a crea un avantaj tactic local și pentru a neutraliza unele avantaje, cum ar fi puterea aeriană. Datorită rachetelor și artileriei ale Phenianului, acestea pot fi folosite și dincolo de câmpul de luptă. Coreea de Nord va ataca probabil Coreea cu arme chimice, din zona demilitarizată Busan (DMZ).

Doctrina armelor chimice

Armele nucleare sunt un factor de descurajare strategic menit să garanteze securitatea dinastiei Kim. Probabil că armele nucleare din nord nu au un rol operațional într-un scenariu de război, deoarece utilizarea lor ar determina Coreea de Sud și SUA să răstoarne guvernul nord-coreean.

Pe de altă parte, armele chimice au un rol operațional. Forțele militare nord-coreene se antrenează pentru a acționa într-un mediu chimic, iar Coreea de Nord își fabrică propriile echipamente de protecție chimică și sisteme de detectare, dintre care unele au fost găsite și în Siria.

Tipuri de agenți chimici

Coreea de Nord are o gamă largă de agenți din care poate alege și este de așteptat să își adapteze utilizarea agenților chimici la sarcina specifică.

Efectele acestor arme variază de la incapacitate temporară, la moarte. Se bănuiește că Phenianul are arme chimice din cele patru categorii principale: sufocanți, sangvini, vezicanți (iperita) și neurotoxici (gazul sarin). La care se adaugă și diverși agenți paralizanți.

Agenții antidisturbanți și așa-numitele gaze „lacrimogene”, menite să disperseze mulțimile sunt, în general, neletale. Potrivit analistului Joseph Bermudez, Coreea de Nord s-ar fi specializat în „gazul muștar, clor, fosgen, sarin și agenții din seria V”.

De asemenea, Coreea de Nord ar putea deține gaze chimice mortale, care funcționează prin perturbarea sistemului nervos al corpului uman, provocând asfixiere. Phenianul are și stocuri de gaz sarin, soman, tabun, VM și VX.

Cum le livrează

Coreea de Nord are o multitudine de modalități de a livra arme chimice către ținte, variind de la rachete cu rază lungă de acțiune, până la comandouri. Phenianul va avea capacitatea de a ataca ținte în Coreea de Sud și nu numai, din locații nu doar de lângă DMZ, ci până la granițele Rusiei și Chinei.

Peninsula Coreeană este relativ mică. De la Hyesan, la granița nord-coreeano-chineză până la vârful sudic al Coreei de Sud sunt aproximativ 800 de km.

Rachetele sunt cea mai bună modalitate prin care Coreea de Nord ar putea livra arme chimice și ar avea cea mai lungă acoperire.

Departamentul Apărării estimează că Coreea de Nord are mai puțin de o sută de lansatoare de rachete cu rază scurtă de acțiune de toate tipurile, inclusiv Toksa / KN-02 Viper. De asemenea, are mai puțin de cincizeci de lansatoare pentru rachetele No Dong.

Artileria este de departe cel mai bun sistem de livrare a armelor chimice. Se crede că Phenianul are 5.100 de lansatoare de rachete multiple și 4.400 de piese de artilerie autopropulsate.

Artileria cu rachete de 122 mm și artileria de câmp de 152 mm ar fi capabile să tragă obuze chimice. Majoritatea artileriei din Phenian ar fi capabilă să lanseze atacuri chimice.

Forța Aeriană a Poporului din Coreea de Nord este capabilă să livreze arme chimice pe calea aerului, dar flota sa de avioane este foarte puțin fiabilă. Dar are 18 aeronave Su-7BMK „Fitter” și 32 de aeronave Su-25 „Frogfoot” care ar pot efectua atacuri chimice.

Ținte

Coreea de Nord va folosi arme chimice pentru a modifica corelația forțelor în modul în care alte țări folosesc tehnologia înaltă. Cele mai importante ținte ar fi forțele sud-coreene. Atacuri chimice în sprijinul unei ofensive la sol ar încerca să străpungă apărarea Seulului.

Bazele aeriene ar fi ținte-cheie pentru atacurile chimice, întrucât închiderea acestora, chiar și temporar, ar afecta avantajul extraordinar pe care îl au SUA și Coreea de Sud în ceea ce privește puterea aeriană.

Baza aeriană Daegu, locul unde se află bombardierele F-15K ale Forțelor Aeriene ale Republicii Coreea, și bazele americane Kunsan și Osan, ar fi, probabil, lovite de rachetele nord-coreene.

Porturile sud-coreene, precum Busan, vor fi, de asemenea, ținta atacurilor. Forțele nord-coreeene ar putea folosi arme chimice și împotriva țintelor civile.

Atacurile asupra politicienilor, infrastructurii și altor ținte civile ar putea provoca panică și pierderea încrederii în guvern.

În cele din urmă, facilitățile SUA din Asia dincolo de peninsula coreeană vor fi atacate chimic. Amenințarea armelor chimice din Coreea de Nord este reală, iar probabilitatea utilizării lor în timp de război este mare.

După începerea războiului, cel mai bun mod în care forțele SUA-Coreea de Sud le pot diminua efectele ar fi să afecteze comanda și controlul Coreei de Nord și să conducă ofensiva.