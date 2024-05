O femeie din București a primit o sentință de opt luni de închisoare în urma unui incident petrecut în ultima zi din 2022. Ea a distrus o mașină cu un ciocan și a încercat să-i dea foc, într-o încercare de răzbunare asupra partenerului său cu care avusese o ceartă.

Din păcate, mașina vandalizată nu aparținea partenerului ei, ci unui necunoscut. Incidentul a avut loc într-o parcare și a fost descoperit de proprietarul mașinii, un bucureștean care se pregătea să plece din țară cu doar câteva ore înainte de Revelion.

„Când am coborât la mașină, un haos. Toată mașina spartă, geam, parbriz, luneta, oglinzile, toată mașina lovită, turnată benzină, motorină. M-am speriat pentru că am crezut că cineva îmi vrea răul, iar după, la o săptămână, după ce am anchetat și am văzut că e o doamnă și nu un domn, au început probleme în relație. Soția credea că am vreo legătură cu vreo altă fată. Și că a venit să se răzbune pe noi” a declarat păgubitul Marius Cătălin Mardale.