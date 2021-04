Este doliu uriaș în lumea muzicii! Numeroase omagii i-au fost aduse pe rețelele de socializare lui Les McKeown, după anunțul morții sale.

McKeown a făcut parte din membrii fondatori ai unei formații care este considerată ca a stat la baza fenomenului trupelor de băieți.

Este doliu uriaș în lumea muzicii! A murit la 65 de ani

Les McKeown, fost solist al grupului scoţian Bay City Rollers, a murit pe 20 aprilie la vârsta de 65 de ani, a anunţat familia lui, potrivit BBC.

Cântăreţul a făcut parte din grup în timpul celei mai de succes perioade, în anii 1970, când au fost lansate piese de succes ca „I Only Wanna Be With You”, „Bye Bye Baby”, „Shang-a-Lang” şi „Give a Little Love”.

Familia lui McKeown a anunţat pe reţelele de socializare că solistul a murit pe neaşteptate.

Bay City Rollers a devenit o trupă de senzaţie în Marea Britanie şi SUA, în anii 1970. Grupul a vândut albume în peste 120 de milioane de copii.

„Invenţia grupurilor de băieţi a devenit o industrie mulţumită Bay City Rollers”, a apreciat jurnalistul american Danny Fields.

Grupul a fost înfiinţat la începutul anilor 1970 şi numele a fost stabilit după ce membrii au aruncat la ţintă pe o hartă – Bay City, din apropiere de Michigan.

A părăsit grupul în 1978

Primul lor single a fost „Keep On Dancing” (1971), iar patru ani mai târziu, înregistrau două single-uri pe primul loc în top – „Bye Bye Baby” şi „Give A Little Love”. Albumele care au ajuns în fruntea topurilor au fost „Rollin’”, în 1974, şi „Once Upon A Star”, în 1975.

McKeown, care a renunţat la şcoală la vârsta de 15 ani, pentru a se alătura trupei Threshold, a ajuns la Bay City Rollers în 1973.

El a părăsit grupul în 1978, după ce trupa a decis să aleagă un stil new wave sub numele de The Rollers, însă a revenit pentru mai multe turnee şi înregistrări live.

La vârsta de 20 de ani, aflat în Edinburgh, într-o scurtă pauză între concerte, a provocat un accident în care o femeie în vârstă de 76 de ani a murit. A doua zi, el s-a realăturat turneului.

Numeroase omagii pe reţelele de socializare

McKeown a fost găsit vinovat doar de conducere imprudentă, în ciuda martorilor care au spus că avea viteză prea mare. A fost amendat cu 100 de lire sterline şi nu a avut drept să şofeze un an.

Solistul a susţinut în numeroase interviuri că vina pentru acel accident nu i-a dat pace şi a jucat un rol important în alcoolismul lui.

După ce a părăsit grupul, McKeown a pus bazele Egotrip şi a lansat un album solo, „All Washed Up”, în 1979.

În ultimii ani a susţinut concerte sub numele Les McKeown’s Bay City Rollers. La începutul pandemiei, se afla în turneu în Canada şi a revenit în Scoţia.

I-au fost aduse numeroase omagii pe reţelele de socializare, inclusiv din partea chitaristului Andy Scott (The Sweet) şi a cântăreţei Kim Wilde.