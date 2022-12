Anturajul președintelui rus Vladimir Putin evită să-i dea vești proaste, așa că este dezinformat sistematic cu privire la desfășurarea războiului.

Serviciile secrete și oficialii ruși au declarat că Putin are o „înțelegere foarte limitată a stării reale a lucrurilor”. În fiecare dimineață, el primește un raport scris despre situația de pe front. Raportul este întocmit astfel încât să evidențieze succesele și să minimalizeze eșecurile. În plus, informațiile din rapoarte sunt, de obicei, întârziate, deoarece sunt „prelucrate” în prealabil de serviciile speciale, relatează The Wall Street Journal.

Este cutremur total la Moscova: Vladimir Putin primește informații false privind războiul din Ucraina

Sursele politice din Rusia au declarat pentru The Wall Street Journal că cel mai apropiat anturaj al lui Vladimir Putin îi susține credința în victoria Rusiei, în ciuda pierderilor umane și economice.

În același timp, o serie de oficiali americani au declarat pentru WSJ că devine din ce în ce mai dificil să găsești interlocutori în cercul lui Vladimir Putin care să fie capabili să perceapă în mod adecvat realitatea. În același timp, o serie de persoane apropiate lui Putin (de exemplu, șeful FSB, Nikolay Patrushev) sunt chiar mai radicale decât liderul lor.

În plus, potrivit interlocutorilor, Vladimir Putin și anturajul său sunt pe deplin convinși de corectitudinea viziunii lor asupra lumii, conform căreia scopul aproape întregii lumi este distrugerea sau înrobirea Rusiei.

Vladimir Putin consideră poporul ucrainean „frățesc”

WSJ consideră că, într-o astfel de situație, este greu de sperat într-o schimbare semnificativă a poziției Kremlinului sub presiunea înfrângerilor militare din Ucraina sau a deteriorării situației economice și sociale din Rusia.

Potrivit jurnaliștilor, președintele Federației Ruse le dădea adesea lecții apropiaților săi despre viziunea sa asupra Rusiei.

„Rămâneau cu sentimentul că vorbea singur”, a declarat un consultant politic rus după o întâlnire cu oficiali de la Kremlin.

Anterior, s-a raportat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, care dă ordine pentru lovituri împotriva civililor din Ucraina, a declarat că încă mai consideră poporul ucrainean „frățesc”.