Anunțul momentului despre pensii! Informația a venit chiar acum: Ar putea fi tăiată în mod constituțional

Așadar, profesorul universitar a scris pe pagina sa de socializare că partea de pensie care nu este bazată pe contributivitate ar putea fi tăiată în mod constituțional.

„Partea de pensie care nu este bazată pe contributivitate ar putea fi tăiată în mod constituțional, cred. Măcar acolo unde injustiția este stridentă. Nimeni nu spune ca un militar sau un balerin ar trebui sa iasă la pensie la 65 de ani, asta e ridicol.

Însă merită să gândim un sistem cât mai uniform și coerent, altminteri nu avem nici un „sistem”, ci doar o sumedenie de tratamente diferențiate, obținute cu japca de speculanți”, a scris Bogdan Glavan pe pagina sa de Facebook, în urma unui mesaj postat de Violeta Alexandru.

Mesajul postat de Violeta Alexandru

Amintim că reacția specialistului a venit după ce Violeta Alexandru a prezentat mai multe probleme cu privire la discuțiile care vizează pensiile speciale.

„Două probleme de context în discuția pe pensii speciale. 1) PSD și PNL sunt partide slabe, nu au la vârf oameni care să fie în stare să facă schimbări sănătoase pentru România și 2) În PNRR nu s-a scris nimic despre desființare/anulare „pensii speciale”. Să nu aveți acum această așteptare!

Cu excepția pensiilor celor din sistemul de apărare, restul pensiilor “speciale” sunt PESTE pensia pe contributivitate. Sunt niște beneficii suplimentare pensiei pe contributivitate. Primesc pensii pe contributivitate (care nu sunt oricum mici, aceste categorii nu au fost plătite cu salariul minim) plus o sumă (partea specială) achitată din bugetul de stat, calculată pe baza unei formule speciale (avantajoasă).

Statul are obligația să plătească pensia pe contributivitate. Restul, tot ce e în plus, tot ce reprezintă, de fapt, un beneficiu, poate face obiectul oricărei decizii. Dacă există curaj politic – ceea ce nu e cazul acum. Cum au fost date legi pentru aceste părți în plus la pensii, tot așa se pot și modifica. Una câte una.

Aceste beneficii la pensie se acordă deși este scăpat total de sub control regimul incompatibilităților. Ne place să (ne) păcălim. Cu prea puține excepții, nu se mai respectă/verifică această condiție în acordarea acestor pensii speciale. Sunt oameni care și-au făcut firme prin interpuși, alții iau și venituri ca profesori, ca avocați, etc. dar dacă îi întrebi, spun că li se cuvine pensia specială pentru că lucrează într-un sistem în care nu au voie să aibă alte venituri. Sincer, la veniturile lor, puteau, de exemplu, până acum să își facă deja pensie suplimentară.

Eu îi aud bine pe cei corecți, pe cei care și-au dedicat toată viața făcând carieră în armată, în sistemul judiciar, în aviație și care se simt jigniți de oportuniștii care s-au lipit ”la fix” de aceste sisteme ca să beneficieze și de partea de pensie calculată avantajos. În mare, niște nulități protejate de politicieni. Nu e destul că s-au bucurat de creșteri salariale fără să fi fost vreodată evaluați, întrebați ce știu ei, de fapt, să facă.

Nu se va face nicio reformă pentru oamenii corecți, o mână de oameni care ar merita respect. Eu de vorbit – vorbesc, știu ce trebuie făcut dar este și rolul lor să spună public câte ceva, să reacționeze când se iau decizii. Altfel, vom bălti în continuare, ei nu vor fi respectați, vor fi amestecați ca să fie liniște. Această liniște nu înseamnă corectitudine. Și mai trec niște ani pierduți pentru România”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.