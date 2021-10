Surse politice au declarat pentru ziare.com că PNL este divizat în două părți. În primul rând, există tabăra lui Florin Cîțu, formată din Dan Vîlceanu, Alina Gorghiu și Iulia Dumitrescu, care doresc ca partidul să îl propună din nou pe Florin Cîțu pentru funcția de premier.

În al doilea rând, există grupul de la Cluj, format din Emil Boc, Rareș Bogdan și Lucian Bode, care doresc refacerea coaliției însă cu Lucian Bode în funcția de premier.

Pe lângă divizia PNL, tabăra lui Florin Cîțu îl suspectează pe Rareș Bogdan că a dat mai multe informații presei cu privire la relația dintre Klaus Iohannis și președintele PNL.

Cu toate că liderii PNL speră ca președintele să îl convingă pe Florin Cîțu să renunțe la funcția de prim-ministru, acesta nu dă înapoi. Sursele din partid spun că premierul merge pe premisa că PSD va vota un guvern minoritar din cauza situației de criză din România.

Cu toate acestea, PSD spune că nu va da un vot de încredere pentru Florin Cîțu.

Fostul lider liberal a fost întrebat miercuri, 20 octombrie, dacă îşi va da demisia din partid în cazul în care PNL îl va propune din nou pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier.

În acest context, Ludovic Orban a punctat că nu va susține niciodată propuneri „nedemne” de PNL și speră că formațiunea își va reveni.

„Eu am anunţat public că nu voi susţine o astfel de propunere şi vă spun de acum că nu voi susţine nici alte propuneri pe care le consider nedemne de PNL. Deja sunt cu un pas în afara PNL, v-o spun ca să ştiţi. Nu am luat încă decizia, pentru că încă mă agăţ poate de o speranţă deşartă că le poate veni mintea la cap celor care astăzi au ocupat efectiv în forţă decizia în partid şi vor ţine cont de ceea ce spun cetăţenii români şi mai ales de ce spune baza PNL. E o iluzie. Încă mai sper, pentru că speranţa moare ultima.

Pe de altă parte, în momentul în care o să fiu convins că nu mai există nicio şansă ca PNL să-şi respecte tradiţia, valorile, credinţa şi mai ales să respecte cetăţeanul care crede în valorile liberale şi cetăţeanul care ne-a acordat încrederea, eu voi ţine cont nu de o posibilă relaţie cu conducerea partidului şi de promisiunile deşarte pe care mi le-ar putea face Iohannis sau altcineva, ci voi ţine cont de ceea ce spune cetăţeanul român, în special aceşti cetăţeni care au nevoie de reprezentare, cetăţenii din clasa de mijloc, antreprenorii, angajaţii din mediul privat, profesiile liberale, fermierii”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.