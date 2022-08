Îi va lua locul lui Klaus Iohannis? PSD a pus ochii pe scaunul de la Cotroceni. Se pregătesc de alegeri

Așadar, social-democrații s-au adunat la Olimp, unde are loc Școala de vară a femeilor din formațiune. Printre altele, discuțiile au vizat și alegerile prezidențiale care vor avea loc în 2024, deoarece PSD trebuie să decidă cine va fi candidatul său.

În lipsa lui Marcel Ciolacu, Gabriela Firea a fost în centrul atenției, fiind luată în calcul pentru alegerile prezidențiale, conform informațiilor transmise de realitatea.net

În cadrul evenimentului, aceasta nu a ezitat să le spună colegelor sale despre realizările ei atât ca primar, cât și ca ministru al Familiei.

Amintim că Paul Stănescu a susținut-o pe Gabriela Firea la alegerile prezidențiale și în 2019, atunci când la ședințele PSD se dădeau lupte intense între aceasta și Liviu Dragnea. În PSD există mai multe opțiuni pentru candidatura la alegerile prezidențiale. Sondajele interne îi arată în fruntea listei pe Mircea Geoană, Alexandru Rafila, Marcel Ciolacu si Gabriela Firea, potrivit sursei menționate.

Informațiile transmise anterior de Gabriela Firea

Anterior, Ministrul Familiei a informat că a obținut recent avizul de la Ministerul Justiției pentru decontarea procedurilor FIV în cazul cuplurilor infertile. Gabriela Firea subliniază că au fost necesare „lupte seculare care au durat șase luni”.

„Doar o veste bună – chiar pe drum, între București și minunatul nostru litoral, am primit informarea de la cabinet că am obținut în sfârșit, după <lupte seculare care au durat șase luni>, avizul de la Ministerul Justiției pentru proiectul care a fost aplicat cu succes, spun eu, pentru că s-au născut 600 de copii într-un timp foarte scurt în București, anume decontarea procedurilor FIV pentru cuplurile infertile, un proiect realizat acum la nivel național de Ministerul Familiei, împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Ne-am unit forțele și am învins”, a declarat Gabriela Firea.

De asemenea, ministrul Familiei a subliniat că declinul demografic este o realitate, iar cauzele sunt multiple.

„Sunt multe cauze, și economice, și sociale, dar și care țin de sănătatea publică. (…) Nu era normal să avem discriminări, să avem femei de categoria întâi la București, care au beneficiat cât am fost primar general de acest proiect și care acum nu mai e finanțat, din păcate, și femei care nu puteau să beneficieze de suma întreagă”, a completat ministrul Familiei.