Șoferii trebuie să aibă mare grijă în trafic, în special atunci când sunt în apropierea trecerilor de pietoni. Din păcate, mulți șoferi ignoră această regulă, cu toate că este foarte importantă.

Titi Aur a explicat regula menționată mai sus, subliniind că atunci când ne aflăm aproape de o trecere de pietoni, nu ar trebui să circulăm cu mai mult de 30 de kilometri la oră.

Mulți șoferi nu fac asta, iar din acest motiv, Titi Aur spune că radarul ar trebui adus mai des în aceste zone. Cu toate că spune că nici el nu a mers cu această viteză, Titi Aur a precizat, însă, că a redus viteza sub 50 de kilometri la oră.

El a scos în evidență un fenomen care se întâmplă în apropierea trecerilor de pietoni – orice încetinește așa cum spune legea, se simte presat de cei din spatele lui.

”În jurul trecerii de pietoni, unde trebuie să mergi cu 30 km/h, ar trebui adus mai des radarul, ar trebui făcute mai des astfel de acţiuni, ca să fie un bau-bau acolo, ca şoferii să oprească. Dacă ne uităm mai ales în sate, nu se respectă nicăieri acea viteză de 30 km/h, şi apare acea agresivitate a celor pe care îi deranjezi circulând cu această viteză.

Eu vă spun, nici eu nu am mers cu 30 km/h, dar am redus sub 50 km/h. Şi simt cum vine camionul, cum împinge, cum înjură, cum claxonează. Probabil oricine face asta, asta păţeşte”, a precizat Titi Aur la DC Conducem. În ediția respectivă a fost invitat, alături de Titi Aur și comisarul șef Bogdan Oproiu, de la Direcția Rutieră din IGPR.

Legea îi dă dreptate lui Titi Aur

Legislația în vigoare arată că șoferii trebuie să circule cu mai puțin de 30 de kilometri la oră în localități sau cu 50 de kilometri la oră în afara localităților în mai multe scenarii, iar printre ele se numără și trecerea de pietoni.

Așadar, Codul Rutier spune ”conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii: