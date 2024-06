Esports ar putea fi introduse în Jocurile Olimpice

Luna viitoare, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) va lua în considerare introducerea Esports în Jocurile Olimpice. Președintele CIO, Thomas Bach, speră ca Esports să devină punctul culminant al performanței pentru gamerii din întreaga lume.

CIO a manifestat interes pentru Esports de mai mulți ani. Deja a instituit o comisie specială pentru a examina aceste posibilități. În anul 2021, de exemplu, a lansat seria virtuală „Olympic”, o inițiativă pilot în domeniul Esports.

„Odată cu crearea Jocurilor Olimpice de Esports, CIO face un pas important înainte și ține pasul cu ritmul revoluției digitale. Suntem foarte încântați de entuziasmul cu care comunitatea Esports reprezentată în Comisia noastră Esports s-a implicat în această inițiativă. Aceasta este o dovadă în plus a atractivității brandului olimpic și a valorilor pe care le reprezintă”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă, potrivit agenției de presă Reuters.

România ar putea fi lider european în acest domeniu

Încă din anul 2021, Adrian Socaciu, președintele Institutului Sportiv Român (ISR), a preconizat că vor avea loc Jocurile Olimpice de Esports. Acum, i se confirmă acest lucru.

În trecut, el, a susținut un proiect de lege pentru crearea unui cadru pentru ecosistemul Esports la Parlamentul României. Din punctul lui de vedere, România poate deveni lider european în acest domeniu.

„Așa cum am preconizat încă din 2021, se confirmă faptul că vom avea Jocurile Olimpice de Esports. În mod concret, asta este echivalent cu plasarea fenomenului Esports sub umbrela sportului mondial, prin Comitetul Internațional Olimpic. Am susținut în parlament un proiect de lege care realizează cadrul pentru ceea ce înseamnă ecosistemul Esports. România poate să fie lider european în acest domeniu și decizia Comitetului Internațional Olimpic validează direcția certă de încadrare a fenomenului Esports în cadrul forurilor globale care guvernează sportul”, a spus el.

Despre Esports

Esports (Electronic Sports sau prescurtat eSports/e-sports) este termenul utilizat pentru competițiile de jocuri multiplayer pe calculator, majoritatea dedicate jucătorilor profesioniști.

Turnee precum The International Dota 2 Championship, League of Legends World Championship și Battle.net World Championship Series oferă transmisii în direct ale concursurilor și premii materiale semnificative pentru competitori, asemănându-se tot mai mult cu sistemele folosite în sporturile de performanță (ATP Tennis Tour, UEFA Champions League, etc).

Indiferent de țara de proveniență, ca jucător profesionist ai ocazia să participi fizic sau online la evenimente promovate prin transmisii în direct și reclame, beneficiind de premii substanțiale.

Jocurile video prezente în competiții se împart în câteva mari categorii: Fighting games (jocuri de luptă, cum ar fi Mortal Kombat, Street Fighter), FPS (first-person shooter – Counter-Strike: Global Offensive, Battlefield), strategie în timp real (real-time strategy – StarCraft), sports games (jocuri de sport – FIFA) și MOBA (multiplayer online battle arena games), din ultima categorie făcând parte League of Legends și Dota 2, de departe cele mai populare jocuri în privința participărilor și vizualizărilor.