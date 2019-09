Vineri, după ce a stat la plajă, la Nisipurile de Aur, în Bulgaria, Cornel Uță a plecat împreună cu iubita sa Mihaela în drum spre hotel. Scafandrul a văzut însă două persoane, un băiat de 17 ani și unchiul său ce erau în pericol de a se îneca.

Cornel nu a stat pe gânduri și a sărit în ajutorul lor, deși steagul roșu era ridicat de salvamari și valurile erau mari.

„Mi-am zis că trebuie să rezist 2-3 minute pentru că sigur vor veni salvamarii după mine. Era vorba de acele minute vitale pentru a-i ține în viață pe cei doi.

Am ajuns la ei relativ repede deși curenții erau foarte mari. M-a ajutat faptul că erau apropiați și am putut să intru pe sub ei și să-i apuc. Apoi ușor i-am luat pe piept și am împins spre mal, deși curenții ne trăgeau în larg.

Cel tânăr era deja inconștient, dar am simțit că va trăi. La 10 metri de mal am simțit mâna unui salvamar care a ajuns la noi. Atunci am realizat că vom trăi toți trei. Ajuns la mal l-am asezat pe tânăr în poziția de siguranță și i-am dat primul ajutor”, povestește Cornel.

Cornel spune în continuare că odată ajunși la mal, cel pe care l-a salvat, a venit la el.

„Vă mulțumesc din suflet că ne-ați ținut în viață. Eu și nepotul meu trăim datorită dumneavoastră.

– Sunteți români?

– Da. Și vreau să vă spun că atunci când ați pus mâna pe mine am simțit că Dumnezeu nu ne va lăsa acolo. Pentru noi sunteți Dumnezeu!”

La întoarcerea în țară prin Vama Giurgiu, scafandrul român a fost întâmpinat cu aplauze și a primit flori și o diplomă.

