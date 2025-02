Tensiunile dintre Călin Georgescu și Andrei Caramitru au escaladat după ce Georgescu a depus o plângere penală împotriva lui Caramitru, acuzându-l de incitare la violență printr-o postare pe Facebook.

Caramitru, chemat la audieri de polițiști, consideră demersul o tentativă de intimidare și ia în calcul să ceară o expertiză psihiatrică pentru Georgescu. Într-un schimb de replici aprins, cei doi își contestă reciproc pozițiile, iar conflictul capătă o dimensiune publică tot mai amplă.

Călin Georgescu a intervenit marți seară la Realitatea Plus pentru a explica motivele din spatele plângerii penale pe care a depus-o împotriva lui Andrei Caramitru. Acesta susține că s-a simțit amenințat de o postare a lui Caramitru și de comentariile utilizatorilor la respectivul mesaj.

El a subliniat că nu poate rămâne indiferent în fața unor astfel de declarații și a decis să acționeze prin intermediul avocaților săi.

La rândul său, Andrei Caramitru a fost audiat marți dimineață de polițiștii din Ilfov, după ce Georgescu a depus plângerea penală. Caramitru susține că a fost invitat la secție fără să i se ofere detalii clare despre motiv.

„Eram la birou, de azi dimineață și au bătut la ușă doi domni polițiști, foarte civilizați, și m-au invitat la secție să ajut într-o speță ca martor. S-o fi întâmplat ceva, m-am gândit, pe stradă, vreun accident, poate am văzut ceva. Și când am ajuns acolo am fost informat că Călin Georgescu mi-a făcut o plângere penală pentru o postare. Pentru postarea care nu i-a plăcut mi-a făcut o plângere penală. Citind ce a scris acolo…e un non-sens absolut”, a relatat Caramitru într-un interviu acordat Antena 3.