Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat că orice erori întâmpinate în deciziile de recalculare a pensiilor vor fi corectate. Aceste decizii pot fi revizuite fie din oficiu, fie la solicitarea pensionarului.

Într-o recentă apariție televizată la Prima TV, Simona Bucura-Oprescu a discutat despre dificultățile întâmpinate în procesul de recalculare a pensiilor și despre impactul acestora.

Ea a explicat că, în momentul preluării funcției, a descoperit un număr semnificativ de dosare de pensie care nu erau complet finalizate. Unele dintre acestea erau în stadiu avansat de evaluare. Ele necesitau încă muncă suplimentară.

Ministrul Muncii a menționat că, în ciuda complexității și vechimii acestor dosare, echipele de evaluare și casele de pensii au reușit să finalizeze rapid procesul. În acest sens, Simona Bucura Oprescu a ținut să mulțumească tuturor celor implicați.

Bucura-Oprescu a evidențiat importanța eforturilor de recalculare. Ea a subliniat realizarea majoră a procesului, apreciind contribuția celor care au făcut posibilă finalizarea acestuia.

Ministrul Muncii a subliniat că deciziile de recalculare a pensiilor pot fi revizuite atât din oficiu, cât și la cererea pensionarilor. Potrivit informațiilor recente, un procent foarte mic din deciziile de recalculare au prezentat erori. Aceste greșeli, a spus ea, vor fi corectate. Legea prevede clar posibilitatea de a revizui deciziile, asigurând astfel corectitudinea procesului.

Ministrul a subliniat realizările importante în acest domeniu. Ea a vorbit inclusiv de eliminarea deficitului de 9,4% și asigurarea unei creșteri sustenabile a pensiilor. În 2024, datorită majorării din ianuarie și recalculării, toți pensionarii au beneficiat de creșteri. În medie, aceste creșteri sunt de aproximativ 40%.

Deși timpul disponibil a fost limitat, ministrul a asigurat că se va face tot posibilul pentru a corecta orice greșeli. Acum, odată cu implementarea legii și evaluarea efectelor, se vor identifica și remedia aspectele care necesită ajustări. Ea a transmis un mesaj esențial pentru pensionari. Aceștia trebuie să știe că atât noua lege a pensiilor, cât și procesul de recalculare au fost realizate cu scopul de a aduce beneficii și respect pentru efortul și contribuția lor de-a lungul vieții. Dacă se vor descoperi erori, ministerul se angajează să le corecteze.

”Noi nu am tăiat pensii, noi nu am îngheţat pensii Noi nu am criticat pensionarii, din contră, am încercat să-i ascultăm cu atenţie şi să găsim soluţii. Nu ne-am plâns de timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispoziţie. Suntem concentraţi pe munca noastră, iar dacă am greşit ceva, pensionarii au angajamentul meu ferm că vom îndrepta. Nu există lucru în viaţă care să nu poată fi îndreptat, cu atât mai mult într-o chestiune de politică publică atât de amplă. În ceea ce priveşte o politică publică atât de amplă. Acum deja trecem la punerea în aplicarea legii. Vom evalua dacă sunt aspecte unde putem să îndreptăm şi le vom îndrepta. Dar important este ca pensionarii să ştie că am făcut acest lucru pentru dânşii şi că atât noua lege a pensiilor, cât şi procesul de recalculare sunt făcute cu gândul la dânşii şi la viaţa dânşilor şi că ne dorim să fie o formă de respect după o viaţă de muncă. Dacă am greşit ceva, au angajamentul ferm că vom face tot ceea ce ţine de noi, astfel încât să îndreptăm”, a mai afirmat Simona – Bucura Oprescu.