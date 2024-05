ENGIE Romania a finalizat achiziția unui nou parc eolian. Va produce aproximativ 180 GWh pe an

SURSA FOTO: Engie Romania

ENGIE Romania a finalizat achiziția unui parc eolian de 80 MW situat în Chirnogeni, județul Constanța, de la Grupul EnerCap Capital Partners și EP Global Energy. Acest parc eolian are condiții favorabile de vânt și se estimează că va produce aproximativ 180 GWh pe an, suficient pentru a alimenta 90.000 de gospodării timp de un an.