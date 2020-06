Viorel, soțul Vulpiței, a fost surprins în direct atunci când a avut o reacție violentă la adresa acesteia. Acesta a avut o ieșire nervoasă și a ridicat mâna la soția sa însă a fost oprit la timp.

Fosta asistentă de la Acces Direct a declarat acum câteva zile că acesta este violent cu Vulpița și că echipa emisiunii ascunde aceste informații, motiv pentru care a decis să își dea demisia. Printre cei care au contestat detaliile scoase la iveală de către Emily Burghelea se află chiar Vulpița care a negat tot.

Martorii violențelor la care este supusă Vulpița au apărut

Vecinii celor doi soți au declarat că Vulpița era bătută în mod regulat și că era agresată atât de către soțul ei, cât și de familia acestuia.

Ulterior, și make-up artistul care o machiază pe Vulpița a observat că aceasta are un ochi vânăt. În plus, a observat și urme de agresiune pe mână și pe picior.

De ce a avut Viorel o reacție violentă

În emisiunea de ieri, Vulpița a făcut o glumă care l-a scos din minți pe soțul ei, Viorel. Aceasta a primit cadou de la Rafaelo o mașină, lucru care l-a iritat și mai rău pe Viorel.

Vulpița i-a zis lui Viorel că el o să meargă cu bicicleta, în timp ce ea o să aibă mașină și carnet, lucru ce l-a enervat teribil pe acesta. Viorel a ridicat mâna în care avea telefonul mobil și a vrut să arunce cu el în Vulpița, însă a fost oprit de către Mirela Vaida și de reporter.

Acest incident i-a făcut pe fanii emisiunii să îi dea mai multe mesaje fostei asistente TV, mesaje prin care au informat-o în legătură cu ieșirea agresivă a lui Viorel.

„Azi in direct Viorel a ridicat palma la Veronica si a vrut sa dea in ea, iar ei spun ca minti”, „Dupa secventele de astazi, atat eu, cat si mama si prietenul meu am transmis un mail la CNA! Inadmisibil”, sunt o parte din mesajele primite de Emily.