Emil, Boc, fost preşedinte al Partidului Democrat Liberal (PDL), a comentat afirmațiile lui Ludovic Orban potrivit cărora edilul din Cluj neste în măsură „să dea lecţii politice despre managementul partidului” ori să facă aprecieri cu privire la scorul politic al PNL.

În acest context, Emil Boc îl acuză pe Orban că a cedat Primăria Capitalei, că a cedat ministere importante şi că, în cariera sa politică, a obţinut funcţii după ce a fost ales pe liste ori numit, şi nu ales direct de către electorat.

Totodată, el a mai adăugat că a câștigat cinci alegeri directe în cariera sa, iar Ludovic Orban nu a câștigat nimic. Edilul a mai vorbit și despre așteptările pe care le are de la un lider de partid.

„Am câştigat cinci alegeri directe, nu-mi amintesc ca domnul Orban să fi câştigat vreo competiţie directă, încât să primesc lecţii de la domnia sa. Dimpotrivă, nu ştiu atunci când a candidat uninominal… totdeauna domnia sa, din nefericire, a fost produsul unei liste sau unei numiri în politică, aşa încât e greu să dai lecţii când vii din asemenea ipostaze. (…) Mă aşteptam ca un preşedinte de partid să nu dea trei portofolii – şi anume Fonduri Europene, Dezvoltare şi Transporturi – pentru a-şi păstra propria poziţie de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Asta este o realitate care doare în PNL. Până la urmă, este partidul dezvoltării României, or, pentru a păstra poziţia preşedintelui partidului de preşedinte PNL (preşedinte al Camerei Deputaţilor – n.r.) am dat trei poziţii importante. Pe de altă parte, era bine dacă aveam un procent în urma alegerilor în care să fim noi primul partid cu un procent mult mai mare decât cel pe care l-am obţinut, astfel încât să guvernăm singuri. Nu a fost aşa. Deci, cam aşa stau lucrurile în realitate”, a declarat Emil Boc, luni seară, la Digi 24.

Emil Boc explică situația

Primarul din Cluj a mai vorbit și despre cariera sa politică. Acesta subliniază faptul că a preluat preşedinţia PDL în 2005 și nu în anii 2008-2009, atunci când formaţiunea care ulterior a fuzionat cu PNL avea 16%.

Totodată, Emil Boc a arătat că la alegerile parlamentare din 2008 a reuşit să învingă PSD, cu 33%, având cu trei mandate mai mult decât PSD.

„Deci, în calitate de preşedinte de partid, cu tot respectul pentru domnul Orban, eu nu am pierdut, cum a pierdut domnia sa, din nefericire, în 2020 în faţa PSD-ului, eu am câştigat împreună cu colegii mei şi în parteneriat cu preşedintele României această competiţie politică”, a mai spus Boc.

El a vorbit și despre anul 2012, atunci când „nu s-a ascuns în spatele geamurilor din Modrogan”, așa cum a făcut Ludovic Orban, ci a mers să candideze uninominal.

„Domnul preşedinte Orban s-a ascuns în spatele geamurilor din Modrogan, preferând să nu candideze la Primăria Capitalei şi să dea Primăria Capitalei unui alt partid. PNL-ul a ieşit pe locul 3. M-am dus, după aceea am câştigat şi (…) am considerat că nu mai reprezint un motor pentru PDL singur, deşi câştigasem alegerile locale, şi am lăsat partidul să-şi găsească o soluţie să meargă mai departe”, a mai declarat Emil Boc.

După declarațiile făcute, fostul premier PDL a subliniat fapul că ar fi preferat să aibă această discuţie cu Ludovic Orban direct, nu prin intermediul presei, subliind faptul că tot ceea ce se întâmplă în PNL este „departe de orice competiţie locală şi corectă între colegi”.

Totodată, el a adăugat că speră că lui Ludovic Orban încă îi pasă de partid și înțelege că atacurile pe care le aduce sunt la adresa fundamentelor partidului și nicidecum la adresa sa sau la adresa premierului Florin Cîțu.

„Sper la domnul preşedinte Orban, dacă mai ţine la acest partid, să înţeleagă că fiecare rafală zilnică de atacuri nu sunt la adresa nici a lui Boc, nici a lui Cîţu, sunt la adresa fundamentelor acestui partid, acestor membri care sunt extrem de atenţi la ce se întâmplă şi pur şi simplu îşi pun mâna în cap văzând atâtea lucruri care se întâmplă”, consideră primarul Clujului.

Amintim faptul că reacția lui Emil Boc vine după ce preşedintele PNL, Ludovic Orban a declarat că primarul municipiului Cluj-Napoca, nu este în măsură „să dea lecţii politice despre managementul partidului” ori că facă aprecieri cu privire la scorul politic al PNL, el subliind faptul că Boc a preluat conducerea unui partid care avea 40 la sută în preferinţele electoratului, iar acel partid ajunsese la 18 procente din voturile alegătorilor în trei ani.