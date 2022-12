Proprietarul Twitter, Elon Musk, a anunţat că va restabili conturile suspendate ale jurnaliştilor care ar fi dezvăluit locaţia sa în timp real. Acesta a realizat un sondaj pe reţeaua de socliazare în care îşi întreba urmăritorii dacă să ridice suspendarea.

S-au înregistrat peste 3,6 milioane de voturi, 58,7% dintre acestea cerând ridicarea suspendării pe loc.

”Poporul a vorbit. Conturile vor avea suspendarea ridicată acum”, a scris Musk.

Miliardarul a fost atacat în urma deciziei de a suspenda conturile jurnaliștilor pe care i-a acuzat că i-ar fi pus familia în pericol.

„Și în curând doamnelor și domnilor, lovitura de grație”, a scris, vineri, Elon Musk pe contul său de Twitter, la doar câteva ore distanță după ce vicepreşedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, însărcinată cu valori şi transparenţă în cadrul UE, și-a manifestat îngrijorarea față de suspendarea conturilor unor jurnalişti de pe Twitter, atenționându-l pe Elon Musk că „în curând” vor exista sancţiuni ce vor putea fi aplicate în cadrul noii legislaţii europene.

„Ştirile privind suspendarea arbitrară a unor jurnalişti pe Twitter sunt îngrijorătoare. Elon Musk ar trebui să fie conştient. Există linii roşii. Şi, în curând, sancţiuni”, a scris, vineri, Vera Jourova, pe contul ei de Twitter.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022