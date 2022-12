Elon Musk aruncă în aer scena politică! Dezvăluirea făcută chiar acum de cel mai bogat om de pe Planetă

Fondatorul Tesla și actualul proprietar al rețelei de socializare a transmis recent că publicul merită să știe ce s-a întâmplat cu adevărat.

„Publicul merită să știe ce s-a întâmplat cu adevărat. (…) Ceea ce sunteți pe cale să citiți este prima tranșă dintr-o serie, bazată pe mii de documente interne obținute de surse de pe Twitter”, a scris Elon Musk în mai multe postări.

Yoel Roth, fostul șef al departamentului pentru siguranța platformei Twitter, care a demisionat în această lună, a recunoscut că gestionarea de către Twitter a articolului The New York Post, articol care făcea referire la fișierele lui Hunter Biden, a fost o greșeală.

„Nu știam ce să credem, nu știam ce este adevărat, și ce nu”, a spus Roth după ce a părăsit compania.

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022