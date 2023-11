Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a subliniat importanța investițiilor în sistemul medical de urgență pentru a reduce mortalitatea în accidente și a îmbunătăți asistența medicală în România.

Arafat a evidențiat eforturile depuse pentru modernizarea parcului auto al ambulanțelor, extinderea capacității de intervenție aeriană și îmbunătățirea dotării acestora.

În ultimii ani, s-au realizat investiții semnificative pentru modernizarea parcului autospecialelor de descarcerare. Raed Arafat a menționat că 66 de autospeciale noi, echipate cu tehnologie de descarcerare, au fost distribuite în ultimii doi ani.

Șeful DSU a mai precizat că viitoarele ambulanțe vor fi echipate cu tehnologie avansată pentru a asigura o intervenție medicală mai eficientă.

„Cam după 2007-2008, am îmbunătățit parcul auto la Ambulanțe, la Serviciile de Ambulanță, la SMURD, am răspândit SMURD-ul în toată țara, am început să creștem capacitatea aeriană de intervenție și asta a însemnat sosire mult mai rapidă la accidentele în afara orașului și trimiterea unor echipe foarte bine pregătite, cu Descarcerare, cu tot, ca să poată să salveze vieți.

Pentru a reduce mortalitatea și pentru a reduce complicațiile celor care sunt răniți grav, ai nevoie de un sistem de urgență performant, înspre spital, la Primiri Urgențe și, bineînțeles, la diferite specialități care tratează pacientul respectiv, că vorbim de Chirurgie, Ortopedie, Reabilitare, care este extrem de importantă după accidentul rutier.

Noi, pe această linie, am continuat să investim. Dacă dau numai cifre din ultimele investiții, făcute în ultimii cinci ani, s-a modernizat complet parcul autospecialelor de descarcerare mai complexe, care sunt acum 66 de autospeciale noi distribuite în ultimii doi ani, toate mașinile de Pompieri noi care se distribuie au echipamente de descarcerare tocmai ca să poată dacă ajung să scoată cât mai rapid pacientul.

Îmbunătățim viitoarele Ambulanțe și vor fi total altceva față de ce am folosit până acum, cu multă tehnologie și dotare pe ele”, a spus Raed Arafat în cadrul conferințe organizată de Antena 3 CNN.