Ministerul Educației va lăsa fără finanțare mii de elevi crescuți de un singur părinte și pe mulți dintre cei care practică sport. Începând cu luna septembrie, de burse sociale beneficiau copiii din familiile monoparentale. Această măsură îi afectează pe părinți precum Marian, care își crește singur cei doi băieți după divorț. În plus, bursele pentru performanțe sportive vor fi acordate doar pentru anumite competiții.

Până acum, copiii crescuți de un singur părinte, orfanii și cei cu părinții divorțați sau nerecunoscuți de tată beneficiau de bursă socială, indiferent de venitul familiei. Începând din această toamnă, Ministerul Educației schimbă regulile. Elevii din familiile monoparentale nu vor mai primi cei 300 de lei lunar, dacă părintele are un venit de peste 4.000 de lei.

Este și cazul lui Marian, care își crește singur cei doi băieți după divorț. Deși fosta soție ar trebui să plătească pensie alimentară, copiii nu primesc niciun leu, deoarece mama nu lucrează și nu are niciun venit.

„Mi se par discriminaţi copiii mei deoarece un părinte care are 3.999 beneficiază de această bursă, iar eu – care am 4.100 şi ceva, n-o să mai beneficiez. Cred că până la urmă o să vorbesc cu şeful meu să îmi micşoreze salariul cu 100 de lei ca să pot beneficiez de cei 600 de lei de la ambii copii”, a spus el.