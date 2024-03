Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj în care evidențiază faptul că ministrul Justiției a înțeles necesitatea și oportunitatea folosirii deținuților pentru a acoperi deficitul de forță de muncă din România.

Cu toate acestea, Udrea a susținut că intențiile anunțate de ministrul justiției sunt deja blocate de subordonații săi.

Potrivit Elenei Udrea, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) nu reușește să găsească locuri de muncă pentru cei aflați în închisori. Mai mult, atunci când un angajator solicită deținuți, ANP îi refuză sau îi amână sub diferite pretexte.

Ea a oferit un exemplu concret oferit. Elena Udrea a prezentat cazul unei multinaționale care a cerut 10 femei de la Penitenciarul Târgșor. Conform acesteia, directorul ANP, Dan Halchin, a amânat în mod repetat cererea. În final, firma a fost determinată să-și aducă angajați din Nepal.

Această situație este aspru criticată de fostul ministru. Ea susține că sute de femei din Târgșor stau fără ocupație. În plus, penitenciarul nu dispune de fonduri suficiente pentru întreținerea lor.

„Un exemplu concret este cel al unei multinaționale care a solicitat 10 femei de la Târgșor, iar directorul ANP , Dan Halchin, i-a tot amânat sub tot felul de pretexte pe cei de la firma respectivă până când aceștia au decis să își aducă angajați din Nepal. Asta in vreme ce la Târgșor, sute de femei stau degeaba, iar penitenciarul nu are bani pentru întreținere si altele”, a scris ea pe Facebook.