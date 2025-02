Durerea profundă a Elenei Udrea rămâne prezentă, iar viața ei este marcată de distanța impusă de situația în care se află. Însă, în ciuda absenței mamei, Adrian Alexandrov, împreună cu fiica lor Eva Maria, trăiește momente emoționante și pline de iubire.

De la încarcerarea Elenei Udrea, Adrian a preluat complet rolul de părinte și s-a dedicat în totalitate creșterii fiicei lor. Eva Maria, care s-a transformat într-o adevărată domnișoară, este în centrul universului tatălui ei, iar acesta face tot ce îi stă în putință pentru a-i oferi o copilărie plină de afecțiune și atenție, chiar dacă mama nu poate fi lângă ea pentru a-i împărtăși aceste momente.

În acest weekend, Adrian și Eva au avut o ieșire emoționantă la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București. Timpul petrecut împreună a fost unul special, iar momentul a fost imortalizat într-o fotografie care reflectă legătura strânsă dintre cei doi.

Eva, zâmbitoare și plină de energie, a explorat cu entuziasm expozițiile muzeului, iar tatăl a împărtășit aceste momente de bucurie cu urmăritorii săi, impresionându-i pe toți cu fericirea micuței. Imaginile au capturat esența unui moment deosebit, în care legătura dintre tată și fiică se dovedește a fi extrem de puternică, în ciuda greutăților prin care trec.

Chiar dacă Elena Udrea nu poate fi alături de fiica ei, aceasta continuă să aștepte cu speranță ziua în care va putea să recupereze timpul pierdut și să petreacă din nou fiecare zi alături de Eva. Deși distanța dintre ele este cruntă, fosta politiciană nu încetează să își exprime dragostea și să fie prezentă în viața fiicei sale prin gesturi pline de afecțiune.

„În ultimii doi ani, am fost departe de fetița mea, dar nu am renunțat niciodată să fiu aproape de ea. Îi trimit scrisori, daruri și mesaje de dragoste prin cei care îmi sunt aproape. Mă străduiesc să vorbesc cu ea regulat, chiar și prin video, ca să nu simtă că am dispărut din viața ei,” a mărturisit Elena Udrea.