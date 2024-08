Elena Udrea dorește să clarifice dezinformările dintr-un articol publicat de cei de la Libertatea. De fiecare dată când a cerut permisiune a fost doar pentru a fi cu fetița sa, fie că era vorba de aniversările ei de naștere, de absolvirea grădiniței sau de sărbători mari pentru orice creștin, precum Crăciunul și Sfintele Paști. Nu a solicitat niciodată să participe la aniversarea soțului sau a altcuiva din familia ei.

Referitor la dezinformările din acest articol, precizez:

De fiecare dată când am cerut permisiune a fost doar pentru a fi cu fetița mea, fie când a împlinit trei, patru sau cinci ani, fie când a terminat grădinița sau de Crăciun și Paște. Niciodată nu am solicitat să fiu lăsată să particip la aniversarea soțului ori a altcuiva din familie.

În cei doi ani și jumătate de când stau abuziv în pușcărie și execut o pedeapsă ilegală, deși am îndeplinit condițiile și am fost propusă conform legii de mai multe ori, NU MI S-A APROBAT NICI O PERMISIE!

Chiar dacă legea prevede într-adevăr că recompensele din care face parte și permisia nu sunt un drept așa cum este dreptul de la convorbiri online, pachet, vizite etc., totuși legiuitorul explică faptul că unul din argumentele acordării permisiilor este tocmai respectarea și exercitarea în concret a dreptului fundamental de a păstra legătura cu familia (deci cu atât mai mult cu un copil de cinci ani). Acest argument a fost amplu explicat directorului ANP de către avocatul poporului la sesizarea mea în recomandarea nr. 5 din 3.01.2024, ignorată de acest Dan Halchin care este ținut în fruntea ANP de mai bine de 10 ani, cu rezultate dezastruoase:

Grad de recidivă uriaș (salvat doar de faptul că cei mai mulți pleacă din țară după eliberare și săvârșesc acolo alte infracțiuni);

Amenzi usturătoare la CEDO pentru condițiile și încălcările dreptului omului din penitenciare, etc. El continuă să încalce legea și să rămână în funcție.

Ca urmare, singura chichiță de interpretare juridică a textului legii de către instanța de la Ploiești nu poate să bată principiul respectării interesului superior al copilului de a fi cu mama lui, recunoscut în toate tratatele internaționale la care România a aderat, din păcate doar formal. Având în vedere această lipsă de concordanță a legii românești cu recomandările ferme internaționale, avocata mea, Silvia Uscov, a cerut tocmai ca instanța de judecată să aplice cu prioritate tratatele internaționale, CEDO, ONU și să suplină astfel carența legii noastre care nu dă doi bani pe educația și chiar viața unui copil.

În plus, este vorba de aceeași instanță de judecată de la Ploiești, care a fost sensibilă la suferința de a sta în arest a fraților criminali de la Padina și i-a lăsat la domiciliu să petreacă cu lăutari, sau drepturilor interlopilor precum Caranii de a merge cu familia în afara țării.

Eu ce ar trebui să fac pentru a-i fi alături fetiței mele de cinci ani în prima ei zi de școală pe 9 septembrie? Pentru că, deși am muncit, am participat la toate activitățile, oricât de inutile, toată vara, ca să strâng din nou creditele cerute de Halchim, unde am fost din nou propusă pentru permisie, încă o dată, ieri, cererea mea a fost respinsă. CANCAN!!”, a scris ea vineri, 30 august, pe Facebook.