Mai precis, Dan Bittman începea în urmă cu doi ani un șir de interviuri pe canalul de HAI România. Într-una dintre emisiuni, vedeta o avea ca prim invitat pe Elena Udrea, care a vorbit sincer despre problemele sale.

Elena Udrea a vorbit sincer în timpul interviului cu Dan Bittman

„Chiar fac bine și cred că în mare parte, motivul pentru care fac totuși bine, la câte mi s-au întâmplat și mi se întâmplă, este Eva Maria. Vorbeam mai devreme cu niște amici că în momentul în care ies de pe ușa Tribunalului și ajung acasă mai exista nimic, deci am uitat și că am avut ședință, proces și nu știu ce se întâmplă. Mă rup cu totul și realmente sunt atât de fericită cu ea și mă distrez atât de mult cu ea…”, a spus Elena Udrea în timpul interviului cu Dan Bittman.

De asemenea, vedeta a întrebat-0 la momentul respectiv pe Elena Udrea cum se simte în legătură cu frica.

„Nu mi-e frică. Cred că nu am mai avut ocazia să spun un lucru important: cea mai mare panică pe care am trăit-o a fost legată de Eva Maria. Eu am trecut prin multe aici, în țară, înainte să plec din țară, când am plecat în Costa Rica. Nu nu eram și nu sunt genul care să mă sperii de ceva. Știam că urmează să vină un mandat de arestare. (…) Probabil și pe fondul sensibilității, o femeie, după ce naște este mult mai sensibilă.

În acele 10 zile până m-au arestat, de la naștere până m-au luat de pe stradă de lângă Eva Maria, m-a apucat o panică extraordinară, o frică, o spaimă că ar putea să mă ia cineva de lângă copil și asta s-a și întâmplat, deci în 10 zile s-a întâmplat. Eu care sunt adeptă a teoriei atracției universale spun că, evident, am atras acel eveniment. Faptul că s-a ajuns să mă ia de lângă copil, copilul avea 10 zile, eram pe stradă, mergeam să-i dau să mănânce…numai eu cu mintea și cu frica mea a putut să atragă așa ceva. Numai că în 2 luni m-au și eliberat pe o minune pe care a făcut-o Dumnezeu, pentru că numai o minune se putea întâmpla în 2 luni și jumătate. Am avut libertate, dar a trebuit să trec prin acea dramă”, a spus Elena Udrea la momentul respectiv.

Elena Udrea se crede foarte puternică

Fostul ministru a spus și că se consideră un om foarte puternic.

„Eu cred că sunt foarte puternică, pentru că toți credem despre noi lucruri că suntem buni, că suntem curajoși că suntem până nu te confrunți cu o situație în care chiar trebuie să-ți testezi toate aceste calități sau atribute. N-ai de unde să știi dacă ești așa sau nu. Trecând prin toate aceste experiențe n-aș face nici un compromis, poate nu știu, poate de dragul copilului, dar aș putea să iert mai mult, dar nici într-un caz nu aș putea să mint sau să fac rău cuiva. Nu am genul ăsta de atitudine”, a completat aceasta.