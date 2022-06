Răsturnare completă de situația. Elena Udrea a luat o decizie neașteptată în urmă cu doar câteva momente. Anunțul a fost făcut chiar de fostul ministru al Turismului.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Elena Udrea anunță că a sesizat CSM. Conform fostului ministru, se cere verificarea unui judecător care ar fi fost amenințat.

În același timp, aceasta vorbește și despre decizia ICCJ din data de 7 aprilie prin care i s-a respins Contestația in Anulare din dosarul Gala Bute, lucru care a dus la arestarea sa.

Elena Udrea a sesizat CSM

„Am sesizat CSM pentru a cerceta o situație socanta, si este posibil și foarte probabil sa explice cum s-a luat decizia ICCJ din 7 aprilie, prin care intr-un mod ilegal și complet abuziv, cu încălcarea deciziei 685/2018 a CCR, mi s-a respins Contestația in Anulare din dosarul Gala Bute, ceea ce a dus la arestarea mea. Reamintesc ca doar mie, doar in acest dosar, contestația mea și a celorlalți doi (Obreja și Breazu) au fost respinse, iar in toate celelalte dosare aceiasi judecători au admis contestațiile și s-a trecut la rejudecarea cauzelor!”, se arată în postare.

Fostul ministru precizează că își dorește ca membrii CSM să verifice dacă în dimineața de 7 aprilie, în care i-a fost pronunțată decizia de respingere a cererii sale, ”cel puțin un judecător” ar fi fost amenințat”.

Totodată, ea a mai precizat că a mai cerut CSM să fie verificat și dacă în acea dimineață decizia completului de 5 judecători era ”de admitere a Contestaților, ea fiind inversata ca urmare a schimbării opiniilor a cel puțin 2 judecători, sub presiunea amenințării cu arestarea imediata”.

„Mai exact am cerut CSM sa verifice dacă in dimineața zilei de 7 Aprilie, ziua in care s-a pronunțat decizia de respingere a cererii mele, cel puțin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General și amenințat cu pușcăria de cineva din conducerea instituției daca va fi pentru admiterea contestatiei mele si favorabil respectării deciziei nr. 685/2018 a CCR.

Ce s-a întâmplat în dimineața de 7 aprilie?

De asemenea, am cerut sa se verifice daca la acel moment, adică in dimineața zilei de 7 Aprilie, decizia completului de 5 judecători era de admitere a Contestaților, ea fiind inversata ca urmare a schimbării opiniilor a cel puțin 2 judecători, sub presiunea amenințării cu arestarea imediata.

Asa s-ar explica și de ce soluția nu a mai fost scrisă la ora indicată, la ora 10 cum se știa și se aștepta, ci la ora 10:00 a fost anunțată presa și nu acuzații !!! Ca se amâna pronunțarea pentru ora 14:00 și ca se face ședința publica”, a mai explicat fostul ministru.

Elena Udrea precizează că a mai cerut CSM să verifice și o serie de amenințări, adăugând că își dorește ca legea să fie aplicată în cazul tuturor celor implicați în această situație.

Fostul ministru subliniază faptul că prin presiunile asupra judecătorilor nu s-ar fi obținut doar arestarea sa, ci și ”schimbarea majorității pro CCR din rândul judecătorilor de la Înaltă Curte”.

Elena Udrea susține că „cel puțin doi judecători” au fost amenințați

„Am cerut CSM sa verifice in ce a constat amenințarea, și sa facă publice aceste informații. Evident ca cer aplicarea legii asupra celor implicați in aceasta situație .

Prin presiunile asupra a cel puțin 2 judecători, s-a obținut nu doar arestarea mea, care este evident ca este o miza uriașă pentru cineva, dar s-a obținut și schimbarea majorității pro CCR din rândul judecătorilor de la Înaltă Curte. Pentru ca odată ce acești judecători au fost împotriva CCR in cel mai clar caz, Gala Bute, și mai lipsit de orice eventuale interpretări, ei vor fi obligați de acum încolo sa fie împotriva CCR de fiecare data”, mai adaugă aceasta.

Elena Udrea susține că își dorește doar găsirea unei soluții juridice pentru repararea acestui ”imens” abuz, dar și pentru corectarea ilegalităților făcute în cazul său.

„Cer găsirea unei soluții juridice pentru repararea imensului abuz, pentru corectarea acestei ilegalitați care s-a făcut in cazul meu. PS: Poate ne ajuta dl. Tolontan cu raspunsul la întrebarea: Cu ce au fost speriati judecatorii ICCJ si de catre cine?”, a spus Udrea, pe pagina ei de Facebook.