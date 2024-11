Efectul Coldea asupra alegerilor prezidențiale

De vreo două săptămâni simțeam că se întâmplă ceva. Exista un soi de freamăt printre ostașii de presă ai fostului Binom, un soi de hotărâre de ultim moment. Ținta principală a lor era Nicolae Ciucă. Înțelegeam de ce, PNL reprezintă o miză mare pentru perioada post-electorală, iar cine îl va controla va avea o pâine de mâncat pentru cel puțin patru ani. Așa că Nicolae Ciucă era candidatul de dreapta cel mai atacat. Pentru că Iohannis, pentru că doctorat, pentru că a scris o carte, etc. Nu intuiam cine este beneficiarul.

Vârful de lance era format din ziariștii pe care îi puteți vedea cum preiau fără să crâcnească comunicatele lui Florian Coldea și îi apară interesele în fața procurorilor DNA. Nu mai are rost să-i numesc, am făcut-o de atâtea ori încât i-ați învățat pe de rost. Sunt aceeași, mai puțini, dar la fel de ușor de ghidonat de către mașinăria gândită de fostul prim-adjunct al SRI. Exercițiul cel mai simplu este ca atunci când le citiți articolele sau opiniile să căutați ce au scris în ultimii ani despre abuzurile și dosarele fabricate ale Binomului Coldea-Kovesi. Veți vedea că există un singur rezultat: Zero!

Ce i-a apucat pe toți acești oameni, v-ați întreba. Miza o reprezintă turul întâi al alegerilor prezidențiale, unde s-a decis susținerea cu orice preț a Elenei Lasconi. Așa s-a născut un plan, în care mascarada de la UM Digi 24 avea un rol important. Urma să genereze un val preluat cu promptitudine de cei care încă mai speră în revenirea lui Florian Coldea și a sistemului pe care-l reprezintă, scrie Dan Andronic într-un editorial Evz.

Ludovic Orban s-a retras din cursa pentru Cotroceni, o susține pe Elena Lasconi

Mișcare decisivă, titra Digi 24: Orban s-a retras în favoarea lui Lasconi. Un titlu ce se voia senzațional a rulat tot timpul pe micul ecran. În disprețul oricăror reguli de presă și față de candidații prezenți. Numai că nici Digi 24 nu putea explica cum cele 0,7 procente ale lui Ludovic Orban (sondaj comandat de USR) schimbă rezultatul alegerilor prezidențiale. Dar să nu lăsăm adevărul să strice o știre bună, ar spune cinicul din mine…

Așa cum spuneam, ridicarea în slăvi (că în sondaje nu mai au cum) a Elenei Lasconi trebuia să fie rezultatul întregii operațiuni in ultimele zile. A început în opinia mea cu documentarul de la Recorder. Unde aceeași ostași ai Binomului l-au înfierat pe Klaus Iohannis pentru ultimii zece ani, uitând să explice unde s-au aflat opiniile lor critice în ultimii zece ani. Era doar frăgezirea. Apoi urma lovitura fulgerătoare! Retrageri succesive în favoarea Elenei Lasconi. Cristian Diaconescu, Ana Birchal erau pe lista scurtă, se făceau presiuni și asupra altor participanți. În special Mircea Geoană. Nu conta procentul, conta efectul.

Dezbaterea a avut efectul invers

Numai că dezbaterea de la Digi 24 a avut exact efectul invers. Toată lumea a putut să o vadă pe Elena Lasconi în plenitudinea incompetenței sale. A fost un spectacol halucinant, cu inepții spuse pe bandă rulantă, dar cu tupeu maxim. Doi oameni diametrali opuși ca viziune, Cristian Tudor Popescu și Daniel Funeriu au catalogat-o ca fiind o catastrofă. Sentința fostului ministru al Educației a fost simplă:

„Să o oprească cineva pe doamna Lasconi din aventura prezidențială, e o insultă la adresa celei mai disfuncționale celule nervoase. Dragi userişti: a luat cam 13 miliarde de ani universului pentru a produce primele celule nervoase. Arătați puțin respect universului pentru 13 miliarde de ani de trudă…”.

Reacția lui CTP o puteți citi aici.

Dan Diaconescu spunea zilele trecute: „Păi USR-ul l-a făcut domnul Coldea, că fiecare om cu bani în țara asta a încercat să-și facă un partid, și domnul Coldea l-a făcut. În opinia mea, domnul Coldea cred că este și cel mai bogat om din România, are câteva miliarde bune. Dar despre asta e vorba.

Săraca Elena Lasconi, altfel e o ziaristă, ca și noi, dar s-a dus la partidul ăsta al securității. Ce să zic? N-are nicio șansă să schimbe sistemul ăsta, să-l înlocuiască, să-l strivească”. Nu știu dacă Florian Coldea este atât de bogat pe cât presupune Dan Diaconescu, dar pot spune că investiția Generalului Negru este una extrem de proastă. Pariul pus pe Elena Lasconi și cotele falsificate de bookmakeri din presă nu-l vor ajuta. Iar peste 5 ani va avea alte lucruri de făcut cu banii.