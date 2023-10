Neînvins în campania de calificare pentru Euro 2024, Edi Iordănescu este cu gândul la plecarea de la națională. Selecționerul se pare că ar fi hotărât să plece după turneul final, dacă România se va califica.

Astfel, Iordănescu junior ar fi anunțat deja conducerea FRF despre intenția sa, scrie As.ro.

Edi Iordănescu este selecționerul României din 2022. După o campanie ratată în Liga Națiunilor, naționala lui Iordănescu are un parcurs bun în aceste preliminarii. România este neînvinsă după opt meciuri, patru victorii și patru egaluri, și este aproape de calificarea la turneul final.

La două zile de la victoria la scor cu Andorra, Iordănescu a ținut să transmită un mesaj prin intermediul rețelelor sociale.

La finalul partidei cu Andorra, câștigată de tricolori cu 4-0, selecționerul a lăudat prestația elevilor săi. El a subliniat faptul că România nu a primit gol în ultimele trei meciuri. Iordănescu a mai spus că criticile nu îl afectează prea tare.

”Cel mai puțin important lucru e cum am trăit eu meciul. Vreau să le mulțumesc acestor copii. Sunt ai României, au fost fantastici. Au o energie incredibilă și mă bucur că am putut să îi răsplătim. Înainte de joc, asta am avut ca obiectiv secundar, să îi bucurăm.

Trebuie să felicit echipa, au arătat caracter. Sunt trei jocuri fără gol primit, cea mai bună defensivă din grupă. Suntem la un alt nivel față de Liga Națiunilor și sub ce îmi doresc eu să fie echipa.

La Budapesta am avut un adversar mai slab care a marcat împotriva tuturor. Vedem ce surprize sunt. Despre critici pot să spun un singur lucru. După fiecare val de critici, tsunami, dorm noaptea.

Însă nu dorm noaptea când sunt atacați jucătorii. Ei vin cu sufletul la echipa națională. Merită respect, dar și susținere, mai ales de la oamenii care au un istoric în spate. Cu toată puterea mea voi apela la acest grup.

Știu ce se poate întâmpla. Ați văzut ce se întâmplă și în alte grupe. Azi am început cu un debutant. Avem jucători angrenați în cupe europene. Mă bucur pentru Ianis, care a produs pentru echipă. Mă bucur pentru Florinel, care a marcat primul gol”, a declarat Iordănescu, la finalul meciului.