Previziunile sumbre privind o recesiune abruptă și o inflație fulgerătoare sunt greșite, iar Fed riscă să declanșeze o recesiune, dacă încearcă să răspundă unui scenariu de stagflație imaginar, potrivit economistului Paul Krugman.

Inflația ar putea scădea chiar mai rapid decât crede Fed

„Până în urmă cu câteva luni, majoritatea analiștilor economici era mult prea sceptică în ceea ce privește perspectivele Americii. Am trecut prin ceea ce eu consider a fi vara stagflației”, scrie reputatul economist într-un articol publicat de New York Times.

El a amintit previziunile economice sumbre din vara anului trecut, când inflația atinsese cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de ani și când comentatorii au început să tragă semnale de alarmă cu privire la o recesiune severă, o criză a datoriilor și stagflație, susținând că inflația ar putea scăpa de sub control. ”

Dar prețurile au început să scadă, iar când ne uităm la date recente privind locuințele și piața muncii, inflația ar putea scădea chiar mai rapid decât cred oficialii Fed”, subliniază Krugman. El anticipase deja că rata „reală” a inflației oscilează în jurul valorii de 4%, și nu de 6,5%, cât era înregistrată în decembrie, scrie Business Insider.

Acum este clar că aceste predicții au fost foarte pesimiste

„Ca să fiu mai corect, este posibil ca inflația să nu fie, încă, pe deplin sub control. Dar a scăzut suficient, fără nicio creștere a șomajului, acum fiind tot mai clar că aceste predicții au fost foarte pesimiste”, a adăugat el.

Viziunea sa, mai optimistă, a fost susținută și de alți economiști, care spun că SUA ar putea să evite o recesiune în 2023, în ciuda avertismentelor catastrofale de anul trecut.

Fed va recunoaște acum că a suprasolicitat în 2022? Riscăm o recesiune inutilă!

Krugman sugerează că previziunile economice negative, covârșitor de sumbre, ar fi putut fi stimulate de un „joc de moralitate”. Altfel spus, susține el, economiștii încearcă să facă apel la bunăvoința publicului, fără a minimaliza severitatea inflației. În 2021, Fed s-a confruntat cu un val de critici, după ce șefii băncii centrale au afirmat că creșterea prețurilor este una „tranzitorie”.

„Factorii de decizie, în special cei de la Fed, care au subestimat riscurile unei inflații în 2021, vor fi suficient de flexibili acum pentru a accepta că au supralicitat în 2022? Dacă nu o fac, răspunsul politic la stagflația imaginară ar putea produce o recesiune inutilă”, a avertizat Krugman.