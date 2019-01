E OFICIAL. Kanal D iese din grila obligatorie. Operatorii de cablu trebuie să plătească

Telespectatorii vor putea urmări în continuare programele Kanal D preferate, destinate, ca şi până acum, să acopere o gamă diversă de genuri şi de preferinţe, cu un nivel ridicat de calitate a conţinutului şi transmisiei.

Kanal D este subsidiara Dogan Sirketler Grubu Holding AS şi a emis pentru prima dată pe 18 februarie 2007. Și-a consolidat an de an poziţia pe piaţa TV autohtonă, devenind astăzi una dintre staţiile din top trei televiziuni generaliste din România.

Kanal D se află adesea pe primul şi pe al doilea loc în topul audientelor, prin programele de succes difuzate în diferite intervale orare.

Ce înseamnă must carry

Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. Cu alte cuvinte, firmele de cablu trebuie să preia şi să distribuie anumite programe – programele televiziunii publice şi programe ale televiziunilor private, naţionale şi locale. Această obligaţie priveşte doar retransmiterea programelor audio-vizuale prin reţelele de cablu (“reţele de comunicaţii electronice”), nu şi prin intermediul spectrului radio (“on air”). D Kanal D a înştiinţat CNA că iese din grila must-carry. Cu alte cuvinte, începând de la 1 ianuarie , societăţile de cablu trebuie să ceară acordul Kanal D pentru a retransmite postul şi să plătească pentru a-l putea retransmite către abonaţi .