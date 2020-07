Miercuri, vă transmiteam că turiştii care vor să ajungă în Grecia cu autocarele sau cu autoturismul propriu vor avea de acum înainte la dispoziţie un singur punct de trecere a frontierei: cel de la Kulata-Promachonas.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe românii care vor să meargă în concediu în Grecia că accesul rutier pe teritoriul acestei țări va fi permis, în perioada 1-15 iulie, doar prin respectivul punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria şi Grecia. Măsura vine după introducerea obligativității completării acestui formular electronic, prin intermediul căruia să poată fi asigurată evidența turiştilor care intră pe teritoriul elen.

După intrarea în Grecia, vor fi făcute teste aleatorii pentru depistarea infectării cu SARS-CoV-2. Persoana testată trebuie să aștepte rezultatul timp de 24 de ore, în condiții de autoizolare, la adresa pe care a declarat-o în formularul electronic. În plus, MAE atenţionează că autoritățile elene competente pot modifica fără niciun preaviz condițiile de intrare în Grecia, în funcție de numărul de noi cazuri de coronavirus care vor fi înregistrate pe parcurs.

Cozi interminabile la intrarea în Grecia

Ca urmare a acestei decizii luate de autorităţile elene, s-au format deja cozi kilometrice la intrarea în ţară pe la punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas.

Ziarul bulgar Standard menţiona, joi dimineață, că s-a format o coadă de kilometri la intrarea spre teritoriul elen, coloana de tiruri având aproape 5 kilometri. Având în vedere că se apropie weekendul, autoritățile bulgare se așteaptă ca, în următoarele zile, aglomerația să devină și mai mare, scrie hotnews.ro.

Informaţia este confirmată şi de un român pe un grup de Facebook dedicat persoanelor care merg în vacanţă în Grecia. ”Aici sunt câțiva km de coadă. Probabil va dura ore…”, a scris Paul Czernay, alături de fotografia următoare.

Noutăţi legate de vacanţele în Grecia

Răzvan Pascu, consultant în turism, a venit şi el cu noi detalii legate de călătoria în Grecia.

“1. La acest moment, singura frontiera terestra deschisa OFICIAL prin care TURISTII romani pot intra in Grecia este Promachonas (Grecia) – Kulata (Bulgaria). Pentru motive speciale (sanatate, business, diplomati) pot fi folosite si alte granite.

2. Grecii au transmis ca nu vor permite accesul prin Macedonia de Nord. Prin Macedonia se va permite doar transportul de marfuri. Optati spre ruta prin Promachonas, indiferent ca veti calatori din zona de vest a Romaniei. Nu veti putea intra in Grecia daca traversati Macedonia, asta este ceea ce stim oficial. Daca apar exceptii (si inteleg din comentarii ca mai apar!) nu stiu sa va raspund de ce apar…

3. Informatiile de mai sus sunt cele oficiale. Insa am avut astazi si comentarii ale unor oameni care au folosit totusi si alte granite pentru intrarea in Grecia, dar informatiile oficiale pe care le am sunt ca lucrul acesta nu este sau nu va mai fi permis in curand (maxim 48 de ore) in alte granite decat cea de la Kulata. Asa apare si pe formularul electronic. Neoficial, inteleg ca este vorba despre o masura TEMPORARA de inchidere a granitelor pentru ca acestea sa fie dotate cu scanere de citire a codurilor QR si a testelor COVID aleatorii. Personal, ma astept sa se revina rapid asupra deciziei de inchidere a granitelor, in maxim cateva zile.

4. NU ESTE VORBA CA GRECIA NU MAI DORESTE TURISTI ROMANI sau ca aceasta decizie are legatura cu cresterea numarului de cazuri la noi.”

Mesajul integral postat de Răzvan Pascu pe pagina sa de Facebook poate fi citit accesând linkul următor.