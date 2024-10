Simona Halep a revenit în forță la turneul WTA 125 din Hong Kong, marcând prima sa victorie din ultimii doi ani.

Simona a avut o revenire remarcabilă în circuitul profesionist de tenis, câștigând primul meci din turneul de la Hong Kong împotriva Arinei Rodionova, locul 114 în clasamentul WTA. Meciul a fost extrem de disputat, dar Halep a demonstrat că are încă resurse să reziste presiunii.

După un prim set câștigat lejer cu 6-2, sportiva româncă a pierdut setul secund cu 4-6, însă a reușit să se impună în decisiv, cu 6-4. Aceasta este prima victorie a Simonei după 777 de zile, ultimul succes fiind înregistrat pe 17 august 2022 la Cincinnati, când o învingea pe Anastasia Potapova.

După meci, Simona Halep a vorbit despre efortul depus și bucuria revenirii, recunoscând că, deși se simte obosită, este încântată de rezultat.

Halep a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor din Hong Kong, ceea ce a motivat-o să lupte pentru victorie:

A joyous day! Simona has had to fight so much off the court the past few years. But she has not given up. And today Simona played great, and fought through fatigue to get her first WTA win since beating Potapova Aug 16, 2022. Simona Halep defeated Arina Rodionova 6-2, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/IOJzjYgK0J

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 2, 2024