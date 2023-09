Cine a fost mama vitregă a Andreei Marin? La doar nouă ani, ea și-a pierdut mama naturală într-un accident de mașină în care a fost implicată toată familia ei.

La un moment dat, tatăl ei s-a recăsătorit cu o femeie numită Renata. Vedeta a vorbit abia acum despre mama ei vitregă și despre relația lor.

Renata a fost funcționară în Iași. Ea l-a cucerit pe Dan Marin și pe fiicele sale cu frumusețea ei. Pe parcursul anilor, prezentatoarea TV a avut-o alături pe Renata Marin, care a fost mereu un „om minunat” cu ea. Chiar și după ce a plecat din sânul familiei ei, ea a continuat s-o ajute și să-i ofere sfaturi.

„Am încercat să-i dăruiesc tot ceea ce eu nu am apucat să primesc. Pentru că am avut-o pe mama un timp scurt alături de mine și mi-a lipsit enorm. Sfatul unei mame e neprețuit. Dragostea ei, îmbrățișarea ei, toate aceste lucruri. Am fost, totuși, un copil norocos. Mai târziu, după ani, tata s-a recăsătorit și tot ”mamă” îi spun mamei mele, care poate ne privește.

Ea este la Roman, în Neamț. Și există această expresie ”mamă vitregă” pentru mine n-a fost așa. Am avut parte de un om minunat alături și care a continuat să-mi fie alături și când am plecat la facultate, venea cu bocceluța, cu papa bun de acasă și cu sfaturi bune. Cumva n-am fost total văduvită, ci doar pe o perioadă de timp, de lipsa unei femei cu toate gândurile bune alături de mine.

La început, normal, cauți să înțelegi, dar era foarte frumoasă. Noi, ca și copii, ne-am îndrăgostit de frumusețea ei, la început. Apoi om fi făcut noi și obrăznicii, i-om fi făcut noi și viața amară, din când în când. Eu, cel puțin, eram un fel de Nică din Humulești”, a povestit ea pentru Cancan.