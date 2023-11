Dumitru Dragomir a povestit cum a pierdut 4 milioane de dolari într-o zi, în urma unui eșec în afaceri. După ce a părăsit lumea fotbalului el a decis să investească într-o nouă afacere, așa că a investit masiv într-o afacere cu saloane de evenimente.

A făcut achiziții costisitoare, inclusiv un candelabru grandios cu diametrul de 4 metri din China, mobilier de înaltă calitate și mii de tacâmuri și accesorii.

Însă afacerile sale au fost lovite puternic de criza financiară globală din 2008. Odată cu scăderea numărului de evenimente, veniturile au început să scadă și ele drastic. În același timp, costurile operaționale, inclusiv salariile a 160 de angajați, dintre care 30 erau bucătari de top, au rămas ridicate.

Dragomir a mărturisit că ajunsese să piardă lunar între 60 și 70 de mii de dolari, o situație financiară care nu mai putea să o susțină.

„Cel mai mult am pierdut 4 milioane de dolari o dată. Într-o singură zi, la business. Era să alunec cu totul. Aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau. Am luat niște bani împrumut și am cumpărat niște saloane de evenimente. Am făcut 5 saloane de evenimente, cele mai frumoase din România.

Am fost în China, singur, am cumpărat candelabru cu diametru de 4 metri, ceva de nedescris. Mochetă, 4.000 de furculițe, 4.000 de linguri, 4.000 de lingurițe, vreo 2.500 de mese, 4.000 de scaune. Își dai seama ce am putut să iau”, a povestit Mitică Dragomir, potrivit Fanatik.