Conform sursei citate, o problemă majoră a lanțului de aprovizionare este dată de temperatura la care trebuie ținute aceste vaccinuri. Vaccinul Pfizer trebuie păstrat la temperaturi de minus 80 grade Celsius și minus 70 grade Celsius, iar vaccinul Moderna are nevoie de o temperatură de aproximativ minus 20 de grade C.

O a treia companie care dezvoltă vaccinuri, AstraZeneca, spune că are nevoie de o temperatură de refrigerare de 2 până la 8 grade C.

Un avantaj esențial al vaccinului Moderna este că nu are nevoie de depozitare la temperaturi extrem de scăzute, cum este cazul Pfizer, putând fi păstrat la temperatura de 2 până la 8 grade C timp de 30 de zile și poate fi păstrat până la 6 luni la -20 grade Celsius, potrivit companiei. Pfizer spune că vaccinul său are o durată de valabilitate mai scurtă de cinci zile după ce a fost transferat de la depozitele de tip „ultracold” la frigider, lăsând o fereastră scurtă pentru administrarea vaccinurilor.

Cum se vor transporta

Moderna intenționează să utilizeze o abordare similară cu cea utilizată în focarele anterioare, cum ar fi pandemia de gripă porcină H1N1, în 2009. În acest caz, vaccinurile vor fi expediate de la fabricile din nord-estul SUA și Europa la un centru de distribuție din Irving, Texas, care vor fi echipate cu congelatoare pentru depozitarea vaccinului pe perioade mai lungi. De acolo, vor fi distribuite către spitale, farmacii și alte locuri de administrare a vaccinurilor.

Cei de la Pfizer își fabrică vaccinurile în Kalamazoo, Michigan. Transportul către locurile de administrare se va face prin colaborarea cu partenerii logistici. Deoarece stocarea de tip ultracold este disponibilă numai în facilități mari și spitale, acolo vor fi stocate pentru perioade scurte de timp, înainte de a fi distribuite către locaurile de administrare.

Unele state, precum New York, iau în considerare crearea propriilor hub-uri de distribuție.

Cum se mențin temperaturile necesare?

Farmaciile și spitalele încearcă să dezvolte sau să achiziționeze congelatoare speciale, deși costurile sunt uriașe. De aceea, asistăm acum la o cerere extrem de mare de congelatoare, existând riscul unei crize pe piață. Așadar, vaccinurile trebuie furnizate și administrate eficient pentru a ajunge la oameni în cele mai bune condiții, fără blocaje în lanțul de aprovizionare. Să nu uităm că în 2019, vaccinuri în valoare de aproximativ 34 de miliarde de dolari au fost irosite din cauza fluctuațiilor de temperatură în timpul transportului.

Ambalajul cu gheață carbonică reprezintă modalitatea cea mai ieftină de a menține temperaturile scăzute. Pfizer a creat o cutie specială, pe care o umple cu gheață carbonică, denumită expeditor termic. Deși e considerat un material periculos în avioane, Administrația Federală a Aviației a acordat permisiunea utlizării de până la cinci ori a cantității permise în mod normal pentru a fi transportată împreună cu vaccinurile.

Urmărirea și monitorizarea vaccinurilor pe tot parcursul procesului asigură faptul că acestea nu sunt modificate. Acest lucru este deosebit de important, deoarece pentru imunizare vaccinurile anti-Covid necesită administrarea a două doze.