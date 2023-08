Victor Ponta, fostul prim-ministru al României și actual consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, a avut o reacție dură cu privire la adresa lui Cătălin Drulă și nu numai.

Reacție fostului premier vine în contextul în care fostul ministru al Transporturilor, actual președinte USR, a cerut demiterea lui acestuia din funcția de consilier onorific al premierului.

Victor Ponta spune că cei care îl critică ar fi trebuit deja să fie la închisoare.

„Drula , Vlad Voiculescu, Ciolos si toata gasca lor de hoti si incompetenti ar trebui sa fie la inchisoare deja ! Au venit la guvernare pe cadavrele tinerilor de la “Colectiv” si au facut ZERO paturi pentru arsi – ba chiar au facut plangeri penale contra doctorilor de la “Urgenta – Floreasca” care incercau sa faca o Sectie moderna!

Ei stiu sa ia banii romanilor si sa ii dea in Strainatate , la tot felul de “stapani” ai lor ; cu banii platiti catre spitale din Strainatate in ultimii 8 ani se puteau face sectii de arsi in toate marile centre medicale din Romania – si NU s-au facut din cauza celor ca Drula si Ciolos!”, a precizat acesta.