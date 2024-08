Scandalul generat de nedreptatea suferită de gimnasta Sabrina Maneca Voinea în finala de la sol a Jocurilor Olimpice continuă să se amplifice. Președinta Federației Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, a făcut declarații recente despre măsurile luate în urma acuzațiilor aduse de mama Sabrinei, care a criticat lipsa de implicare a forului din România.

Problemele au început după exercițiul la sol al Sabrinei Voinea, pentru care se consideră că ar fi meritat o medalie. Nadia Comăneci a solicitat reanalizarea acestuia, iar premierul Marcel Ciolacu s-a declarat extrem de revoltat de situație. În semn de protest, premierul a anunțat că nu va participa la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice.

Președinta Federației Române de Gimnastică a adus lămuriri recente cu privire la situația creată la Jocurile Olimpice de la Paris și la demersurile în curs de desfășurare pentru a corecta această nedreptate.

„Noi până la acest moment ne-am mișcat chiar foarte repede, am făcut chiar o întâmpinare, în primul rând la Federația Internațională de Gimnastică cu respectarea protocoalelor. Am cerut două lucruri, revizuirea exercițiului Sabrinei și contestației făcute pentru Sabrinei și să ne comunice întregul rating, adică o analiză detaliată.

Astfel, vom putea și noi să răspundem sportivelor, părinților și iubitorilor de gimnastică. Un al doilea demers, ne-am adresat TAS, unde am adresat două plângeri. Am contestat ambele constestații care, din punctul nostru de vedere, nu au fost soluționate așa cum trebuie. În felul acesta am acoperit drepturile sportivelor noastre, pentru că ambele sportive au fost dezavantajate, iar noi considerăm că medalia de bronz este a României și trebuie să ne-o apărăm”, a declarat în exclusivitate pentru România TV.