DREPT LA REPLICĂ! EXCLUSIV Comisia Europeană aruncă în aer companiile înființate de primăria condusă de Gabriela Firea

Respingem informaţiile publicate de capital.ro în data de 30.11.2018, sub titlul „Comisia Europeană aruncă în aer companiile înfiinţate de primăria condusă de Gabriela Firea”.

Oferim, totodată, publicului larg datele oficiale cu privire la acest subiect:

Primăria Capitalei a transmis Comisiei Europene, în luna noiembrie, 2 adrese în care arată că nu se pune problema existenţei unui ajutor de stat pentru niciuna dintre cele 5 companii pentru care serviciile CE au solicitat date municipalităţii, ca urmare a plângerii înregistrate la CE pe această temă. Astfel, dreptul la proprietate, dreptul de a majora capitalul social al companiilor sunt consfinţite de lege şi nu implică ajutor de stat.

PMB arată, în aceste adrese, că majorarea capitalului social şi acordarea de împrumuturi celor 5 companii au fost realizate în conformitate cu atribuţiile ce îi revin Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi cu legislaţia în domeniu.

PMB a comunicat temeiul legal în baza cărora a fost majorat capitalul social al companiilor şi în baza cărora au fost acordate împrumuturi. Subliniem că aceste măsuri nu au avut ca scop maximizarea profitului celor 5 companii, ca în cazul antreprenorilor privaţi, ci investiţii ce pot genera un profit minim şi sustenabil, în condiţiile eficientizării serviciilor publice. În toate cazurile, este vorba despre cheltuieli generate de obiectivul final de a presta servicii publice de calitate. Avantajele aduse de funcţionarea acestor companii constau în: reducerea costurilor de execuţie, evitarea costurilor suplimentare, respectarea termenelor şi, implicit, evitarea întârzierilor în derularea investiţiilor.

Faţă de cele publicate de capital.ro cu privire la acest subiect, facem următoarele rectificări:

• Nu este vorba despre o investigaţie realizată de Comisia Europeană (CE) legată de companiile din subordinea Primăriei Capitalei, de legalitatea capitalului social şi de împrumuturile furnizate acestora de către Municipiul Bucureşti, aşa cum eronat afirmă capital.ro în articol. În realitate, este vorba despre o documentare a serviciilor CE, necesară pentru a răspunde unei plângeri adresată CE.

• În corespondenţa PMB cu serviciile CE, se face referire la 5 companii municipale, aşadar nu este vorba despre “cele 22 de companii”, aşa cum eronat prezintă site-ul capital.ro

• Capital.ro citează opinia unu avocat ce nu are nicio calitate la nivelul CE, cu toate acestea scenariul apocaliptic conform căreia Comisia Europeană ar arunca “în aer” companiile municipale este atribuit acestei instituţii publice europene. În plus, informaţia este total nejustificată, atâta timp cât CE nu are o concluzie oficială pe acest subiect: autorul articolului alege să se antepronunţe cu privire la un demers aflat în derulare, fără a delimita opinia personală de realitate.

• În speţa respectivă, corespondenţa PMB cu CE are ca obiect clarificarea chestiunilor privind presupusul ajutor de stat reclamat şi a a împrumuturilor acordate companiilor, şi nu “constituirea ilegală a capitalului social pentru cele 22 de companii, din banii Primăriei Capitalei”, aşa cum foarte inexact prezintă site-ul capital.ro.

Subliniem faptul că Primăria Capitalei a încheiat contracte de prestare şi de gestiune a unor servicii publice în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Cu privire la împrumuturile acordate de PMB celor 5 companii, menţionăm că acestea fie au fost deja restituite, fie urmează să fie rambursate până la sfârşitul anului. Primăria Capitalei a arătat, în corespondenţa pe acest subiect, baza legală pentru acordarea împrumuturilor. Mai mult decât atât, în situaţia nerambursării împrumuturilor în termenul stabilit, potrivit legii, se aplică majorări de întârziere, context în care nu poate fi vorba de existenţa unui avantaj.

PMB are în vedere realizarea unei deplasări la Bruxelles, pentru clarificarea cât mai rapidă a tuturor aspectelor legate de această speţă.

Nu cunoaştem motivele şi interesele pentru care prezentaţi atât de distorsionat o situaţie dată, însă vă putem informa cu privire la faptul că interesul municipal urmărit prin înfiinţarea acestor companii este de a oferi servicii publice mai performante şi la preţuri mai mici decât în ultimii peste 20 de ani, aşadar de a îmbunătăţi administrarea bugetului Capitalei şi performanţa administraţiei publice, in beneficiul bucurestenilor, a transmis PMB.

Știre iniţială

Potrivit unui document intrat în posesia Capital, Direcţia Generală pentru Concurenţă-ajutor de stat, din cadrul Comisiei Europene, derulează o analiză privind capitalul social şi împrumuturile furnizate companiilor municipale de către Municipiul Bucureşti. Mai mult, Comisia Europeană a solicitat informaţii din partea Primăriei Municipiului Bucureşti şi se află în faza de analizare a explicaţiilor primite. Oficialii europeni suspectează încălcarea tratatului european privind concurenţa, fiind investigate prin prisma ajutorului de stat acordat, constituirea ilegală a capitalului social pentru cele 22 de companii, din banii Primăriei Capitalei.

Mai mulţi operatori economici au sesizat Comisia Europeană

La începutul anului 2018 mai mulţi operatori economici au decis să sesizeze Comisia Europeană în privinţa modului de finanţare acelor 22 de companii.

Mircea Valentin, avocat/expert în dreptul concurenţei ne-a explicat că problema de fond fundamentală a celor 22 companii municipale înfiinţate în 2017 în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti este că acestea au primit atât la început cât şi ulterior diverse finanţări şi alte beneficii din partea Municipiului Bucureşti, în vreme ce ele funcţionează în regim de operator economic privat şi sunt, în consecinţă, în concurenţă cu alţi operatori economici. “Pe această bază finanţările municipalităţii către companii reprezintă, de principiu, forme de ajutor de stat, care este interzis în Uniunea Europeană, cu excepţia celor aprobate de către Comisia Europeană. În prezent, Comisia Europeană a solicitat informaţii din partea Primăriei Municipiului Bucureşti şi se află în faza de analizare a explicaţiilor primite”, ne-a explicat Mircea Valentin.

Potrivit acestuia, la finalul acestui proces, Comisia Europeană poate emite o decizie prin care să oblige Primăria Municipiului Bucureşti să recupereze toate ajutoarele de stat acordate, plus dobânzi de la zi, la nivelul celor aplicate pe piaţa bancară. “Decizia, care poate apare cândva în 2019 va fi un şoc pentru cele 22 companii municipale, care nu vor putea rezista unei astfel de decapitalizări şi penalităţilor aplicate iar dacă vor mai exista juridic în acel moment, cu siguranţă ar intra în faliment. În egală măsură, operatorii privaţi afectaţi vor putea solicita despăgubiri din partea Primăriei Municipiului Bucureşti”, ne-a mai declarat avocatul.

Mircea Valentin ne-a mai explicat că există o probabililtate foarte mare, de aproximativ 80-90%, ca acest scenariu să se producă şi consideră că ar trebui luate de acum măsuri pentru a opri acordarea în continuare de ajutoare de stat ilegale companiilor municipale din Bucureşti şi pentru a discuta cu Comisia Europeană modalităţi prin care şocul financiar menţionat să fie atenuat, în măsura maximă posibilă. “Problema existentă la nivelul Municipiului Bucureşti nu este singulară şi există companii municipale care de asemenea pot fi suspicionate de primirea de ajutoare de stat ilegale, şi în alte unităţi administrativ-teritoriale, de la oraşul Voluntari la municipiul Bacău sau judeţul Sălaj”, a conchis avocatul.