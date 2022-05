CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

DRAGOȘ TUȚĂ: Coaliția România Sustenabilă (CRS), proiectul nostru de suflet, aș spune că este și cel mai de succes din perspectiva colaborării pentru sustenabilitate, un crez important al echipei noastre. CRS a pornit de la o coaliție informală, de fapt – prieteni și cunoscuți, căutând soluții pentru diverse probleme și creând parteneriate. Între timp, am crescut, am formalizat procesele și suntem deja peste 100 de organizații membre, cu peste 62000 de angajați. Aici includem companii multinaționale și IMM-uri active în 16 industrii (retail, construcții, consultanță, banking, transport, reciclare, HoReCa, energie, telecom, farma, agricultură, producție, comerț electronic, IT, FMCG, panificație și patiserie), dar și organizații non-profit din mai multe orașe ale țării, cu peste 1 milion de beneficiari direcți și indirecți și care luptă pentru cauze sociale sau de mediu.

Coaliția România Sustenabilă, recunoscută de Guvernul României

CRS este recunoscută oficial de Guvernul României ca partener și facilitator de dialog pe teme de sustenabilitate, prin intermediul unui acord de colaborare încheiat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și lansat în cadrul unei conferințe de presă organizate în aprilie 2021 la Palatul Victoria. Pe lângă parteneriatul cu guvernul, avem relații de colaborare și suntem în contact pe teme multiple cu marile organizații patronale și asociații de business / specializate pe diverse sectoare precum FIC, Federația Patronală Concordia, RBL, AmCham, ARILOG, AMRCR, FIHR, AOAR, HR Club, Romanian Green Building Council.

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

DRAGOȘ TUȚĂ: Ambasada Sustenabilității în sine este cel mai mare proiect al carierei și, aici, mă gândesc la construcția comunității din jurul Ambasadei, la partenerii, voluntarii, membrii, toți care au venit alături de echipa noastră și cu care colaborăm. Este un proiect mare și de suflet, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu cinci ani, atunci când am venit cu ideea Ambasadei, mi s-a spus că nu gândesc pragmatic, că sunt idealist, că nu o să participe nimeni pentru că pe atunci sustenabilitatea nu era nici măcar o modă, darămite un model de business, așa cum vedem acum. Mă bucur că le-am demonstrat că s-au înșelat, că sustenabilitatea și dezvoltarea sustenabilă au devenit acum o responsabilitate a tuturor și că avem alături de noi, în eforturile noastre, o comunitate unită de dorința de a trăi și pentru generațiile viitoare.

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

DRAGOȘ TUȚĂ: În perioada aceasta tulbure, dat fiind conflictul armat de pe teritoriul Ucrainei, am considerat că este prioritar să îi sprijinim pe cei care au fost nevoiți să își părăsească casele și să vină într-o țară pe care nu o cunosc și unde nu vorbesc limba. De aceea, am demarat discuții pentru a găsi cele mai bune soluții de angajare rapidă a cetățenilor ucraineni pe teritoriul României, dată fiind situația excepțională în care se află. Miza este de a oferi locuri de muncă, o șansă la o viață cât mai normală și la un trai cât mai decent pentru aceste persoane care, din păcate, se află într-o situație extremă.

Mobilizarea mediului de afaceri pentru ajutorarea ucrainenilor

Am discutat cu reprezentanți ai celor mai importante asociații de business din România, reprezentanți ai mediului de afaceri, companii partenere ale Ambasadei și membri din comunitatea noastră, ai societății civile și ai mediului antreprenorial (Consiliul Național Român pentru Refugiați, Jobs4Ukr, Consiliul Tineretului din România, ImpactHub), dar și cu autoritățile publice și cu membri ai Parlamentului, în cadrul unei mese rotunde în format hibrid, organizate la Palatul Parlamentului pe 9 martie,alături de Oana Țoiu, deputat în Comisia pentru muncă și protecție socială, co-inițiator al unui pachet legislativ debirocratizare muncă cetățeni ucraineni.

Mediul privat s-a mobilizat și a arătat o disponibilitate foarte mare de a angaja cetățeni ucraineni, motiv pentru care s-a înregistrat o avalanșă mare de anunțuri de recrutare. Așadar, mai mult ca niciodată, avem nevoie de colaborare și soluții nu doar pe termen scurt, ci și mediu și lung.

Bineînțeles, dorim să continuăm toate proiectele noastre, lansate de-a lungul anilor de activitate ai ASR. Vorbim aici de Afaceri pentru Viitor, o emisiune în care aducem față în față cei mai importanți lideri ai mediului de afaceri și cele mai importante teme privind dezvoltarea sustenabilă, Sustainability Ambassadors, un proiect prin care promovăm proiecte și exemple de succes în construirea unei Românii sustenabile, SustainAbility Talks, dezbateri ce pun politicile publice naționale în perspectivă, aliniindu-le la principiile și obiectivele internaționale de dezvoltare durabilă și SustainAbility School, program de educație și formare în management sustenabil, dedicat tuturor angajatilor organizațiilor care colaborează la ASR. De asemenea, ne dorim să extindem proiectul nostru Coaliția România Sustenabilă, despre care am amintit deja și care are deja peste 100 de organizații membre.

Nu în ultimul rând, un loc aparte în planurile noastre pentru acest an îl are proiectul Ziua Sustenabilității. În 2021, pe 27 octombrie, am organizat prima ediție cu scopul de a informa și educa cetățenii în privința sustenabilității, concentrându-ne pe consum responsabil și reducerea risipei și ne dorim ca în 2022 să ne extindem la nivel național și să declarăm 27 octombrie Ziua Națională a Sustenabilității.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

DRAGOȘ TUȚĂ: Pandemia a afectat sau a schimbat activitatea multor organizații. Pentru noi, adaptarea la situația pandemică a însemnat anularea evenimentelor în format fizic și replanificarea unora dintre proiectele deja demarate sau aflate în plan, întrucât unele dintre ele nu și-au găsit sensul în online. Aș menționa pe lista problemelor, chiar dacă fără legătură directă cu pandemia, și instabilitatea politică ce ne-a adus în situația de nu avea un partener de dialog cu care să putem construi pe termen mediu și care ne-a făcut să anulăm o parte din proiectele planificate, așa cum a fost cazul Sustainability Talks.

România Solidară

Pe de altă parte, în ultimii doi ani, am identificat și oportunități de a ne dezvolta comunitatea, uniți de dorința de a face bine, și de a dezvolta astfel noi proiecte precum România Solidară, care a început odată cu criza sanitară din martie 2020. Am văzut situația gravă din țară și implicațiile pe care restricțiile le au asupra celor aflați în risc de sărăcie și ne-am dorit, la fel ca majoritatea organizațiilor din societatea civilă, să ne implicăm. Am decis să ne concentrăm pe identificarea de soluții și susținerea de inițiative care îi pot ajuta pe românii aflați în sărăcie extremă, de două ori mai expuși și vulnerabili în fața pandemiei.

CAPITAL: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

DRAGOȘ TUȚĂ: Nu am putea spune că proiectele noastre implică un dialog majoritar cu administrația locală, ci mai degrabă cu administrația centrală. Ne bucurăm să avem o relație bună cu reprezentanții administrației și să colaborăm eficient cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului.

Dacă ar fi să identific o problemă este lipsa de expertiză în domeniul tehnic al sustenabilității în administrație, la nivel general. Și aș menționa și că, deși am găsit adesea oameni bine intenționați, care au dorit să sprijine societatea civilă, birocrația a fost cea care ne-a pus piedici sau care a dus la reacții întârziate.

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

DRAGOȘ TUȚĂ: I-aș da trei sfaturi. Primul este să își identifice foarte bine rolul social pe care simte că ar fi mândru să și-l asume, dincolo de oportunitățile de carieră, și să încerce apoi să creeze o congruență între cele două. Să fie curios și să cerceteze orice model de business și management. Acest lucru este important pentru că dacă nu știi cum funcționează sistemele de management e greu să-ți faci orice plan de îmbunătățire a economiei.

Ultimul și poate cel mai important, să nu renunțe niciodată și să nu o ia pe scurtătură. Chiar dacă uneori pare din ce în ce mai lung și anevoios, să nu renunțe să îl parcurgă, satisfacția de la final va fi pe măsura efortului.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

DRAGOȘ TUȚĂ: Mediul economic și, odată cu el, cel social vor arăta total diferit față de cum arată în prezent. Dacă astăzi aplaudăm companiile care reduc cu câteva procente impactul negativ pe care îl au asupra mediului, își îmbunătățesc ușor-ușor relația cu angajații, comunitățile unde își desfășoară activitatea și cu furnizorii, peste 10 ani îi vom sancționa până la închiderea activității operaționale pe cei care care vor afecta negativ în procente foarte mici, mediul, societatea și economia. Deci va fi opusul a ceea ce se întâmplă acum. Cred și sper că în 10 ani, o să ni se pară normal să vedem în jurul nostru organizații private care fac profit și care au, totodată, un impact pozitiv. Cetățenii vor avea acces la mai multe informații și vor decide, în funcție de performanțele de mediu și sociale ale companiilor, ce vor cumpara de la raft și ce furnizori aleg. În cele din urmă, prețul va conta mai puțin decât sustenabilitatea produselor și serviciilor.

CAPITAL: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

DRAGOȘ TUȚĂ: Banii sunt întotdeauna un mijloc și nu un scop. Când banii devin un scop, cel care urmărește doar profitul seamănă cu un condamnat al secolelor trecute care încearcă să alerge cu o greutate imensă legată de picior. Același lucru este valabil și în cazul organizațiilor care trebuie să înțeleagă că pot face profit doar dacă sunt sustenabile.