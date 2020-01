Călin Popescu Tăriceanu a auzit zăngănit de cătușe la intrarea în Parchetul General. La propriu. Fostul șef al Senatului a avut parte de o primire umilitoare. Protestatarul Marian Ceaușescu l-a primit cu o pereche de cătușe și i-a urat să ajungă lângă Liviu Dragnea, în pușcărie.

Tăriceanu, umilit la Parchetul General

Tăriceanu s-a prezentat la Parchetul General, în cel mai nou dosar care îl vizează. Revoluționarul Marian Ceaușescu nu a lipsit. „Tăricene de ce nu renunți la imunitate? Locul tău e lângă Dragnea, la pușcărie”, i-a strigat Ceaușescu.

Parchetul General efectuează o anchetă in rem cu privire la fapte de abuz în serviciu şi uzurpare a unor calităţi oficiale. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri care i-ar viza pe Călin Popescu Tăriceanu şi pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu.

Ancheta vizează modul în care Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu, a fost menţinut în funcţie cu toate că, în anul 2015 magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au declarat, definitiv, incompatibil după ce a avut afaceri cu instituţii ale statului. Tăriceanu ar fi vizat de această anchetă deoarece, în calitate de preşedinte al Senatului, nu ar fi dat curs, în 2017, solicitării Agenţiei Naţionale de Integritate de a-l elibera din funcţie de Marciu.

La ieșirea de la Parchet, Tăriceanu a spus că nu a dat nicio declarație în fața procuorilor. A venit doar pentru a cere dosarul să-l studieze. „Sigur că procurorii cred că fac o confuzie. Președintele Senatului cred că e seful Senatului. Sunt niste proceduri în Senat. Deciziile de incompatibilitate care se pun în practică se pun cu votul majorității senatorilor, nu la discreția presedintelui Senatului”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Fostul lider al Senatului spune că nu are emoții. „Azi nu am dat nicio declaratie. Am cerut dosarul pentru studiu. Nu am nicio emotie. Sunt niste confuzii pe care le face procuratura cu privire la atributiile presedintelui Senatului”, a adăugat Tăriceanu.

