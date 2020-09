Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, ar avea grave probleme sănătate. Cel puțin asta susține iubita acestuia, Irina Tănase, care se teme că acesta și-ar putea pierde viața în pușcărie.

Dragnea e terminat!

Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea este una foarte gravă și nu pare că se va îmbunătății prea curând, la cum merg lucrurile acum.

Iubita acestuia, Irina Tănase, rupe tăcerea. „Are mai multe hernii și are nevoie de un consult, pentru ca un medic să constate afecțiunile. Are hernii cervicale care trebuie operate. Trebuiau operate anul trecut, dar a urmat campania electorală și nu a mai mers. Are și o hernie lombară.

A fost retras de la muncă pe 26 iunie. Stă 23 de ore pe zi în celulă. Când a ajuns acolo a cerut să lucreze. I s-a aprobat să lucreze la garaj. Se trezea la ora 5 dimineața, apoi merge în cameră, mă sună. Acum se trezește și stă, e singurului lucru pe care îl poate face. Mai citește, mai rezolvă un sudoku. Se uită la televizor, dar nu la știri.

Cum și-a tăiat degetele cu flexul? Niște colegi i-au cerut flexul cu care el lucra. Apoi, l-a luat înapoi și l-a pus pe bancul de lucru. Colegii au vrut să îl ajute și i-au băgat flexul în priză, el nu a știut și a pornit, pentru că voia să schimbe discul. Noroc că a avut mănuși, iar tragedia a fost una limitată. Și-a secționat două degete. Problema nu s-a rezolvat. Este nevoie de o altă intervenție chirurgicală.

Are probleme la genunchi, din cauza lipsei de mișcare. Degetele de la mână sunt amorțite și nu le poate folosi. Sunt 3 probleme diferite.

Teama mea cea mai mare este să nu mai iasă de acolo. Eu vreau să iasă viu și întreg. Există multe cazuri de oameni care au intrat acolo și nu au mai ieșit. De exemplu, consulul Silviu Ionescu, judecătorul Mustață, afaceristul Dan Adamescu.

Uneori ne amuzăm de știrile care apar. El nu vede lucrurile bine, consideră că ceea ce se întâmplă în România se construiește o dictatură și că este o cumetrie generalizată, că oamenii politici sunt speriați”, a dezvăluit iubita acestuia, conform Antena 3.