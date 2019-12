Mesaj cu subînțeles al primarului Capitalei, Gabriela Firea, adresat fostului ei șef, Liviu Dragnea. Firea a anunțat că a citit mesajul transmis de Liviu Dragnea, din spatele gratiilor, de Ziua Națională. Primarul crede că acesta are acum mai mult timp de gândire decât în perioada în care era lider PSD.

Firea îl atacă pe Dragnea

Gabriela Firea îl atacă pe Liviu Dragnea, dar cu subînțeles. Cei doi s-au aflat într-un conflict deschis chiar înainte ca ex șeful PSD să ajungă în spatele gratiilor. ”Nimănui nu-i este ușor să fie în situația în care este dumnealui. Probabil că acum are mai mult timp să se gândească, are momente de reflexiune. Acum, probabil anumite lucruri le regretă, are timp mai mult să se gândescă.”, a spus Gabriela Firea, la România TV.

Dar asta nu e tot. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că ea nu va candida la șefia PSD, la Congresul din februarie. Firea a explicat că va candida doar în momentul în care se va simți pregătită. ”Sunt foarte ponderată când vine vorba de funcții și tot timpul spun că dacă va fi să fie la un moment dat, aceste funcții vor veni.

Chiar nu vreau să fac acest lucru, simt că nu sunt în acel moment în care să-mi asum o astfel de funcție. Eu cred că pot să ajut PSD din alte poziții. Vreau să lupt pentru Primăria Capitalei, vreau să lupt pentru bucureșteni. Cum se zice, dacă la un moment dat se va coace, atunci voi lua în considerare și această variantă. (…) Nu candidez pentru șefia partidului, dar pentru o altă poziție voi discuta cu colegii mei.”, a spus Gabriela Firea, la România TV.

Te-ar putea interesa și: