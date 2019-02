Dragnea, reacție neașteptată după reușita Laurei Codruța Kovesi: 'I don't speak english'

Liderul PSD nu a dorit să comenteze reuşita acesteia. După ce a ieşit din şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, Dragnea a fost întâmpinat de jurnalişti, printre care se afla şi un reporter străin.

Șeful Camerei Deputaţilor a fost abordat de acesta, dar în zadar.

„I can't. I don't speak english (Nu pot, nu vorbesc limba engleză - n.r.)”, i-a spus Dragnea jurnalistului, în limba engleză.

„Come on! You already speak english (Pe bune? Deja vorbiţi în limba engleză! - n.r.)”, i-a spus ziarista, potrivit stiripesurse.ro.

Liviu Pop şi-a spus şi el părerea despre ce se va întâmpla dacă Laura Codruţa Kovesi va câştiga.

"Mai este mult până departe. Eu sunt învăţat să astept finalul. Este o decizie politică. Dacă va ajunge acolo, va ajunge pe o decizie 100% politică. Personal, nu văd un câştig pentru România dacă dânsa va ajunge acolo", a afirmat Liviu Pop, la Realitatea TV.