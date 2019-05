Liviu Dragnea, condamnat luni, 27 mai, definitiv la 3 ani şi 6 luni de inchisoare, ar putea fi eliberat condiţionat după executarea a doar două treimi din pedeapsă, conform prevederilor Codului Penal. Astfel, lefea spune că solicitarea poate fi făcută după 2 ani şi 4 luni de la începutul executării pedepsei. Asta nu este tot, șeful PSD ar putea câștiga și mai multe zile tăiate din pedeapsă dacă scrie o carte sau muncește.

Astfel, munca in penitenciar, participarea la programe si activitati educationale, dar si conditiile precare de detentie i-ar putea aduce zile de castig, care ar reduce acest termen. De asemenea, detinutul poate beneficia de 20 de zile castigate daca scrie o carte.

Codul Penal precizeaza că eliberarea conditionata se poate acorda daca „cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani”. In cazul lui Liviu Dragnea, cererea de eliberare conditionata ar putea fi facuta dupa 2 ani si 4 luni.

