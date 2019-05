Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că îl asigură pe Klaus Iohannis că PSD va fi pe scena politică și după ziua alegerilor europarlamentare. El a mai explicat că ”Iohannis este disperat” și sunt doar ”visele” lui că se va schimba majoritatea. ”Omul ăsta a căzut în ridicol și în penibil de foarte mult timp. Spuneați că este un final de campanie încrâncenat. Noi nu suntem încrâncenați, ei sunt disperați, cei care au aruncat cu venin.

PSD-ul nu a boicotat niciun referendum. PSD nu a boicotat niciun referendum în România niciodată. De boicotat au boicotat el, USR-ul, PNL-ul, am văzut și un filmuleț cu Iohannis care a boicotat și referendumul din 2009. Aș vrea să îi spun că eu n-am fost condamnat pentru fraudă la referendum. Eu am fost condamnat pentru ceva ce nu există în politică. Eu am fost condamnat pentru că militanții PSD-ului ar fi putut înțelege de la mine să încalce legea protecției datelor cu caracter personal.

Astea sunt visele lui, că se schimbă majoritatea după alegeri. Ce legătură au europarlamentarele cu majoritatea din Parlament? Eu îl asigur pe Iohannis: PSD-ul va fi aici și luni, și marți, și miercuri și ulterior.

Ei sunt disperați ca nu cumva să slăbească presiunea asupra completului de judecată. Presiunea este uriașă, din partea întregului sistem. SRI, Pahonțu, întregul sistem pune o presiune uriașă.”, a spus Liviu Dragnea, la România TV.

