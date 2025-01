Topul Capital adună cei mai influenți jucători din sistemul medical românesc, provenind din diverse domenii. Printre categoriile incluse se regăsesc: Educație și Cercetare, Spitale Publice, Spitale Private, Producție și Servicii Medicale, Retail Pharma, Producători de Medicamente, Producători de Suplimente și Clinici Private.

Care credeți că ar fi momentul esențial care v-a marcat carieră?

Au fost mai multe momente care mi-au influențat în mod fericit și care m-au ajutat să progresez în carieră. Totuși, consider că două au fost cele mai importante. În primul rând faptul că tatăl meu a fost tot medic ortoped și a fost unul din cei mai buni ortopezi din Constanța. Am fost astfel inspirat de profesia de medic. Am ales să dau la medicină. Am avut astfel ocazia ulterior să văd că ortopedia este ramură medicală care mă atrage cel mai mult.

Mi-a plăcut la această specialitate medicală faptul că rezultatele terapeutice bune se văd imediat. Anume pacientul vine suferind, cu o fractură sau o afecțiune ortopedică disabilitanta. După operație dispar aproape miraculos durerile și începe să se deplaseze cu ușurință. Un al doilea aspect care mi-a marcat decisiv carieră a fost faptul că mi s-a oferit șansă de a lucra o scurtă perioada în Germania într-o clinică privată și într-un spital universitar. Acolo am înțeles că seriozitatea și dorința de a evolua continuu trebuie să fie principalele elemente care să-mi influențeze carieră de medic.

O întrebare ceva mai neobișnuită: ce înseamnă viața pentru dumneavoastră?

Pentru mine viață înseamnă momentele petrecute alături de familie, bucuria de a stă cu cei doi copii pe care îi am și de a urmări evoluția lor, clipele petrecute cu prietenii apropiați. Îmi place să mă bucur de meseria mea, de ceea ce fac și faptul că pot curma suferință oamenilor.

Iubesc mult să călătoresc, să văd locuri, oameni și țări noi, să fac vacanțe cu familia mea și cu prietenii apropiați. Toate aceste lucruri care produc sentimente fericite, dar și momente mai puțin plăcute pe care învățăm să le depășim. Astfel, consider că trăiești.

Care credeți că este responsabilitatea ce vă revine odată expertiză pe care nimeni nu vi-o poate contesta?

Responsabilitatea principala a meseriei este de te pune cu totul în slujba pacientului, da a face tot ce îți stă în putință să curmi suferință oamenilor și de a învinge boală. De asemenea consider că am responsabilitatea că echipa pe care o conduc în calitate de medic șef să aibă asigurată din punct de vedere tehnic tot ceea ce trebuie să asigura un act medical de calitate și să aibă nivelul de expertiză să poată rezolva orice situație medicală.

Ca medic pregătirea profesională este continuă pe tot parcursul carierei. Medicină evoluează continuu. Ortopedia și traumatologia în special progresează permanent din punct de vedere tehnic. Această pregătire profesională constă atât din pregătire teoretică prin cursuri și congrese, cât și din activitate practică prin vizite internaționale în alte spital, vizite surgeon to surgeon, care asigura dezvoltarea profesională.

Pe plan global, societatea omenească nu este tocmai la apogeul său științific, cum vedeți lumea peste 10 ani?

Evoluția medicală în ultimii ani este fantastică și continuă. De exemplu, în urmă cu 10 ani chirurgia robotică era o noutate în Europa și părea de neatins în România. Acum noi facem chirurgie robotică la Constanța, în spital public de stat.

Acesta este un centru de excelență de referință în protezarea articulară în România. Deci evoluția actuală a medicinii este fantastică și ne obligă să ținem pasul cu ea.

Care sunt calitățile esențiale pentru un tânăr care vrea să vă urmeze exemplul?

Principalele calități pe care trebuie să le aibă un tânăr medic sunt perseverență, seriozitatea, altruismul, empatia față de oameni și dorința continuă de a evolua.

Autosuficiență și mulțumirea de sine sunt dușmanii cei mai mari ai evoluției profesionale din carieră unui tânăr medic, ducând la superficialitate și mediocritate.

Care este cel mai important lucru pe care l-ați desprins din experiența dumneavoastră de până acum?

Sunt două lucruri pe care le-am desprins din experiența mea profesională și de viață. Le consider importante.

Vindecarea pacientului este obiectivul primordial al profesiei. Niciodată nu trebuie să fiu complet mulțumit. Indiferent de cât de bine am realizat o intervenție chirurgicală, îmi doresc să progresez.

Care ar fi măsura urgentă pe care statul ar trebui să o adopte în domeniul dumneavoastră?

Cea mai importantă măsură pe care trebuie să o adopte statul român în domeniul medical, nu neapărat în domeniul în care activez, este finanțarea corespunzătoare a sistemului medical, construirea și dotarea spitalelor, angajarea medicilor și a personalului medical pentru a nu mai există deficit de personal și asigurarea pregătirii corespunzătoare a acestora după ce au absolvit instituțiilor sanitare de învățământ.