„Eu sunt avocat şi nu îmi permit să intru în asemenea practici. Sunt un soldat disciplinat, semnez tot ce vine la partid. I-am explicat şi lui Şerban Nicolae, asta mă deranjează, că am fost acolo şi mă putea întreba pe mine înainte. Am avut o problemă la mână, de care Şerban Nicolae ştia, am avut mâna umflată, şi de asta e diferenţa asta între semnături. Nimeni din parlament nu îşi permite să îşi rişte poziţia pentru o semnătură. Practica aceasta, a semnăturilor în numele cuiva, există. Dar există un risc pe care eu nu mi-l pot asuma, pentru că cei cărora le permiţi să semneze în numele tău pot semna lucruri cu care nu eşti de acord. Asta i-am şi spus lui Şerban Nicolae şi i-am făcut şi demonstraţia la Parlament, ieri. Asta e din categoria fonfleurilor politice, e în joc imaginea mea”, a explicat Daniel Fenechiu.