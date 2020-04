Era evident, de la bun început, pe 20 aprilie, că piața petrolului va avea mari probleme, arată Bloomberg într-o amplă analiză reluată mai jos, pe larg. Comenzile de vânzare se aglomeraseră peste noapte, iar traderii care s-au conectat la platforma Nymex în acea dimineață au putut vedea tragedia. Până la ora 7 a.m. la New York, prețul unui contract-futures cheie – West Texas Intermediate cu livrarea în mai – era deja în scădere cu 28%, până la 13,07 dolari barilul.

La mii de kilometri distanță, în metropola chineză din Shenzhen, A’Xiang Chen, o tânără de 26 de ani, a urmărit uluită evenimentele desfășurate pe telefonul ei. Cu câteva săptămâni mai devreme, ea și iubitul ei investiseră aproximativ 10.000 de dolari într-un produs pe care Banca Chinei, administrată de stat, l-a numit Yuan You Bao, sau Crude Oil Treasure. Pe măsură ce noaptea trecea, A’Xiang Chen a început să se pregătească pentru a pierde totul. La 10 p.m. în Shenzhen – ora 10 la New York – și-a verificat telefonul ultima dată, înainte de a se îndrepta spre culcare. Prețul era acum de 11 dolari. Jumătate din economiile lor erau duse.

Pe măsură ce cuplul dormea, paguba s-a adâncit. Prețul a fost redus rapid: cel mai scăzut de la criza financiară asiatică din anii ’90, cel mai mic de la crizele petroliere din anii ’70, prima dată sub zero. Și apoi, în numai 20 de minute, care se situează printre cele mai extraordinare momente din istoria piețelor financiare, prețul a ajuns la un nivel pe care puțini, dacă este cazul, îl credeau posibil. În întreaga lume, prinții saudiți, bogătași texani și oligarhii ruși au privit cu groază, deoarece cea mai importantă marfă din lume a închis ziua de tranzacționare la un preț de minus 37,63 dolari. Atât trebuia să plătești pe cineva ca să-ți ia un baril de petrol.

Multe lucruri în legătură cu natura explozivă, fulgerătoare a vânzării nu sunt încă înțelese pe deplin, inclusiv rolul pe care fondul Crude Oil Treasure l-a jucat în timp ce a căutat să renunțe la contractele cu livrare în mai, cu câteva ore înainte de expirarea acestora (și în care alți investitori s-au aflat în aceeași poziție). Ceea ce este clar, însă, este faptul că ziua a marcat punctul culminant al celei mai devastatoare crize a pieței petrolului dintr-o generație, rezultatul cererii în scădere, pe fondul încercărilor de a gestiona pandemia coronavirusului.

Pentru industria petrolului, a fost un moment simbolic: combustibilul fosil care a ajutat la construirea lumii moderne, atât de apreciat încă încât devenise cunoscut drept „aurul negru”, nu mai era acum un atu, ci o povară.

„A fost uluitor”, a declarat Keith Kelly, director general la grupul energetic al Compagnie Financiere Tradition SA, un broker important. „Vedeți ceea ce credeți că vedeți sau ochii tăi îți joacă trucuri? „

3.700 de investitori cu amănuntul în fondul Crude Oil Treasure din Bank of China au pierdut 85 de milioane de dolari. În timp ce prețurile negative ale acelei zile de luni s-au limitat în mare măsură la SUA, și în special la contractul WTI cu livrarea în mai, lumea a simțit undele de șoc, efectele târând prețurile globale până la cele mai scăzute niveluri de la sfârșitul anilor 1990.

Pagube de neimaginat

Comercianții, dar și autoritățile de reglementare examinează problema, spun surse oficiale. Totuși, pentru investitorii mici din Asia, cum ar fi A’Xiang, care au pariat pe petrol, a fost o notă de plată. Tânăra s-a trezit la 6 dimineața cu un mesaj de la Bank of China care o informa nu numai că economiile lor au fost pierdute, dar că și ea și iubitul ei ar putea să datoreze bani.

„Când am văzut că prețul petrolului începe să cadă, eram pregătiți să pierdem banii”, a spus ea. Dar nu au înțeles, a spus ea, în ce aveau să intre. „Nu ni s-a părut că trebuie să fim atenți la prețul futures de peste mări și la întregul concept de contractare”.

În total, au existat aproximativ 3.700 de investitori cu amănuntul în fondul Crude Oil Treasure din Bank of China, care au pierdut 85 de milioane de dolari. În curând și investitorii americani care au făcut același pariu ca A’Xiang, prin cumpărarea United States Oil Fund, vor afla în ce măsură au fost afectați. Fondul, în care oaamenii au investit 1,6 miliarde de dolari în săptămâna precedentă, nu a ținut luni contractul WTI pe mai, dar evoluția acestuia a stârnit o reacție în lanț pe piață, care i-a ars și pe acești investitori.

Evenimentele din acea zi s-au pus în mișcare cu mai mult de două săptămâni în urmă, cu măsurile de limitare a pandemiei și reducerea cererii de petrol. Pe 8 aprilie, traderul CME Group Inc și-a sfătuit clienții să fie „gata să facă față situației prețurilor subiacente negative în contractele majore pe energie”.

În acel sfârșit de săptămână, țările producătoare conduse de Arabia Saudită și Rusia și-au finalizat răspunsul la criză: un acord pentru a reduce producția cu 9,7 milioane de barili pe zi, reprezentând o zecime din producția globală. Nu suficient. Rafinăriile au început să se oprească. Cumpărătorii de petrol cu livrare imediată pe piețele fizice au dispărut.

Prețurile futures au rămas, o perioadă, relativ stabile, în parte datorită oamenilor precum A´Xiang. În China, investitorii mari și mici au pariat pe prețuri mai ridicate ale mărfurilor, crezând că lumea va depăși pandemia și cererea va reveni. Sucursalele Bank of China au postat anunțuri pe Wechat, care arată o imagine cu butoaie aurii de petrol sub titlul „Petrolul brut este mai ieftin decât apa”.

Reprezentarea fizică pentru petrolul WTI se află la Cushing, Oklahoma. Când rezervoarele de depozitare sunt pline, prețul contractului cu expirare se poate prăbuși și decupla de la piața globală. Odată cu evaporarea cererii, stocurile de la Cushing au crescut. În martie și aprilie, au urcat cu 60%, până la puțin sub 60 de milioane de barili, dintr-o capacitate totală de 76 de milioane – și analiștii consideră că o mare parte din spațiul rămas este deja alocat. Așadar, în ziua crucială de luni, penultima zi de tranzacționare a contractului WTI din mai, au fost puțini comercianți capabili sau dispuși să cumpere livrări fizice.

O mare parte a pieței s-a concentrat apoi pe prețul de decontare, determinat la 2:30 p.m. în New York. Produsele de investiții – inclusiv cele ale Bank of China – încearcă de obicei să atingă prețul de decontare. Aceasta implică adesea așa-numitele contracte de tranzacționare la decontare, care permit comercianților de petrol să cumpere sau să vândă contracte înainte de termen, indiferent de prețul de decontare.

În acea după-amiază, cu volumele de tranzacționare subțiri și vânzători care depășesc cumpărătorii, contractele de tranzacționare la decontare au scăzut rapid cu maximul permis, de 10 cenți pe baril. Pentru o perioadă de aproximativ o oră, de la 1:12 p.m. până la 2:17 p.m., tranzacționarea acestor contracte a fost oprită, pentru că nu existau cumpărători. Rezultatul a fost carnagiul din acea după-amiază. La 2:08 p.m., WTI a devenit negativ. Și apoi, câteva minute mai târziu, s-a scufundat până la minus 40,32 dolari, înainte de a-și reveni ușor la închidere.

Prețul negativ, extrem de periculos

„Mecanismul de tranzacționare la decontare a eșuat”, a declarat David Greenberg, președintele Sterling Commodities și un fost membru al consiliului de administrație la Nymex. „Acesta arată fragilitatea pieței WTI, care nu este atât de puternică pe cât cred oamenii”. Prețurile de pe piața fizică din SUA, stabilite ca referință la decontarea WTI, au scăzut, de asemenea, unele rafinări și companii de transport afișând prețuri de minus 54 de dolari pe baril.

Produsul de investiții al Bank of China oferă o explicație a motivului pentru care prețul negativ este atât de periculos. Banca a cerut investitorilor precum A’Xiang să plătească în prealabil întregul cost a ceea ce cumpărau, așa că banca nu-și asuma nici un risc. Iar dacă prețurile scad sub zero, atunci în conturile investitorilor sunt suficienți bani pentru a acoperi pierderile. Banca a avut o poziție totală de aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol, sau 1.400 de contracte, potrivit unei persoane familiare cu problema, și ar trebui să plătească aproximativ 400 de milioane de yuani (56 de milioane de dolari) pentru a încheia contractele.

Mișcările au generat un nou val de vânzări care s-a extins pe piețele petroliere. Marți, contractul WTI din iunie a scăzut cu 68% până la un nivel de doar 6,50 dolari. Și de această nu s-a limitat la contractele din SUA, pentru că futures-ul Brent s-a prăbușit la minimul pe 20 de ani de 15,98 dolari, ceea ce a determinat prețul petrolului rusesc, din Orientul Mijlociu și din Africa de Vest să ajungă aproape de zero. Harold Hamm, președintele Continental Resources Inc., a solicitat o anchetă, spunând că prăbușirile dramatice din ultimele minute ale zilei de luni „ridică puternic suspiciunea de manipulare a pieței sau a unui nou model computerizat.”

În cadrul Commodity Futures Trading Commission, deslușirea a ceea ce a avut loc în acele minute finale de tranzacționare din 20 aprilie a devenit o prioritate. Deși recenziile și investigațiile cu privire la ceea ce s-a întâmplat abia încep, oficialii de top cred că mișcările au fost probabil rezultatul unei confluențe a factorilor economici și de piață, mai degrabă decât rezultatul manipulării pieței.

O problemă pe care o examinează CFTC este dacă datele privind capacitatea de stocare postate de Administrația informațiilor energetice din SUA reflectau cu exactitate disponibilitatea reală a spațiului, au spus două dintre persoane.

Impactul economic al coronavirusului a distrus mai întâi cererea

Prețurile negative ale petrolului, navele care se plimbă pe mare cu încărcături nedorite și comercianți care au devenit creativi pentru a stoca petrolul anunță următorul capitol din criza petrolului, care este acum inevitabil: industria petrolieră va începe să se oprească.

Impactul economic al coronavirusului a distrus mai întâi cererea, deoarece a închis fabricile și i-a ținut pe șoferi acasă. Apoi, depozitele au început să se umple și comercianții au apelat la uriașele petroliere pentru a stoca țițeiul, în speranța unor prețuri mai bune.

Prețurile de transport sunt la niveluri stratosferice, deoarece industria rămâne fără petroliere, un semn al distorsiunilor profunde ale pieței. „Ne îndreptăm spre final”, a declarat Torbjorn Tornqvist, șeful companiei de trading Gunvor Group Ltd., într-un interviu. „Prima jumătate a lunii mai ar putea fi vârful. Suntem la săptămâni, nu luni, departe de asta”. În teorie, primele reduceri ale producției de petrol ar fi trebuit să provină din alianța OPEC +. Cu toate acestea, după scăderea catastrofică de luni, industria de șist din SUA va prelua conducerea.

Cel mai bun indicator al reacției industriei americane este scăderea rapidă a numărului de platforme petroliere în funcțiune, aflat săptămâna trecută la un minimul a patru ani. Înainte de criza coronavirusului, companiile petroliere aveau aproximativ 650 de platforme în funcțiune în SUA Până vineri, peste 40% dintre ele au încetat să funcționeze, rămânând doar 378. Trafigura, unul dintre cei mai mari exportatori de țiței din Golful Mexic, consideră că producția din Texas, New Mexico, Dakota de Nord și alte state va scădea acum mult mai repede decât se aștepta, deoarece companiile reacționează la prețurile negative.

Șocul prețurilor a fost deosebit de intens pe piața fizică: producătorii South Texas Sour și Eastern Kansas Common au trebuit să plătească mai mult de 50 de dolari barilul pentru a scăpa de producție săptămâna trecută. ConocoPhillips și producătorul de șist Continental Resources Inc. au anunțat planuri de oprire a producției.

Dakota de Nord, care de ani de zile a fost sinonimă cu revoluția producției de șist din SUA, se confruntă cu retrageri rapide.

Producătorii de petrol au închis deja peste 6.000 de puțuri, reducând cu aproximativ 405.000 de barili pe zi producția, sau aproximativ 30% din totalul statului. Reducerile de producție nu vor fi limitate numai la SUA, ci vor merge din Ciad până în Vietnam și Brazilia. Înainte de criza mondială, lumea consuma aproximativ 100 de milioane de barili pe zi. Cererea acum, însă, este undeva între 65 și 70 de milioane de barili.

Marea oprire se va resimți în rafinării

În cadrul unor ședințe de urgență de săptămâna trecută, companiile petroliere mici și mari au discutat despre cea mai sumbră perspectivă la care un executiv din industria petrolului se poate gîndi. În fiecare săptămână se depozitează 50 de milioane de barili de petrol, suficient pentru a alimenta Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie. În acest ritm, lumea va rămâne fără capacități de stocare până în iunie. Ceea ce nu este păstrat pe mare, este păstrat în cisterne. Garda de Coastă a SUA a declarat, vineri, că există atât de multe tancuri la ancoră în California, încât urmărește situația. Aproximativ o treime din producția globală trebuie închisă.

Realitatea va fi probabil mai puțin severă, deoarece stocarea ar continua să elimine diferența dintre ofertă și cerere. În plus, comercianții de petrol susțin că consumul a atins probabil un fund și va începe o recuperare lentă.

Marea oprire se va resimți în rafinării. Săptămâna trecută, Marathon Petroleum Corp., unul dintre cei mai mari rafinori din SUA, a anunțat că va opri producția la o unitate din apropierea San Francisco. Royal Dutch Shell a oprit trei rafinării americane din Alabama și Louisiana. Și în Europa și Asia, multe rafinării funcționează la jumătate de capacitate.

Rafinăriile americane au prelucrat doar 12,45 milioane barili pe zi în săptămâna până pe 17 aprilie, cea mai mică cantitate din cel puțin 30 de ani. Și vor veni și alte opriri de rafinării, au spus traderii și consultanții, în special în Statele Unite, unde blocajele au început mai târziu decât în Europa și cererea este în continuare în scădere. Steve Sawyer, director la Facts Global Energy, a declarat că industria de rafinare ar putea opri până la 25% din capacitatea globală în mai. „Nimeni nu va putea evita acest glonț”.