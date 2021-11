S-a dat alerta duminică seara, în sud-vestul Angliei!

Cel puţin 12 persoane au fost rănite, în urma ciocnirii a două trenuri, în zona Salisbury. Autorităţile britanice au declanşat alerta de “incident major”.

First pics coming through from the incident outside Salisbury. The SWR 159 on its side and the GWR 158 alongside it inside Fisherton Tunnel pic.twitter.com/rOBWVVSl2x

— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) October 31, 2021