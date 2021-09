„Această bătălie nu este nici măcar între Al-Qaeda și SUA. Aceasta este o bătălie împotriva cruciaților globali”, a dat asigurări Osama bin Laden într-un interviu pentru Al-Jazeera în octombrie 2001. Cu câteva săptămâni mai devreme, pe 11 septembrie, lumea privea uluită cum rețeaua sa teroristă, Al-Qaeda, folosea 19 piraţi aerieni pentru a deturna patru avioane și pentru a ataca America în inima sa.

Turnurile Gemene de la New York se prăbuşeau ca un castel din cărți de joc într-un gigantic nor de fum, Pentagonul era pe jumătate distrus, iar Casa Albă a scăpat de atentatul terorist doar pentru că cel de-al patrulea avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania înainte de a-şi atinge ţinta. Rezultatul a fost de aproape trei mii de morți. Dar dacă ținta Al-Qaeda („Baza” limba în arabă) erau „cruciații”, adevărul este că cele mai grave atentate teroriste din toate timpurile au ucis și musulmani – 32 în total, majoritatea, 28, la New York, arată Diario de Noticias.

Comise în numele islamului de organizații teroriste care recurg la planuri sofisticate sau la lupi singuratici înarmați cu un simplu cuțit și care sunt recrutați la distanță, adesea prin intermediul rețelelor sociale, au existat multe atentate teroriste de inspirație islamică care au marcat ultimele două decenii, de la 11 septembrie încoace.

Unele foarte letale, referitor la care nu existau nici măcar imagini, altele care s-au soldat cu mai puține victime, dar care ne-au marcat amintirile colective, deoarece au reprezentat un atac asupra unora dintre simbolurile societății occidentale. Acesta a fost cazul atentatului de la „Charlie Hebdo” din ianuarie 2015, care a determinat lumea să strige „Je Suis Charlie” în semn de solidaritate cu caricaturiştii și cu alți lucrători ai revistei satirice franceze.

După atentatele de la Madrid și de la Londra din prima jumătate a primului deceniu al secolului XXI, anul 2015 a adus din nou teroarea de inspirație islamică într-o capitală din inima Europei Occidentale – Parisul fiind ținta unor atentate coordonate împotriva mai multor obiective, de la terasele cafenelelor la Stade de France, fără a uita sala de spectacole Bataclan – 130 de morți în total.

Atentate în numele islamului

Dar, de la asedierea unei școli din oraşul Beslan, Rusia, de către teroriști ceceni, și până la atacul Al-Shabab – una dintre numeroasele organizații teroriste născute dintr-un fel de franciză a Al-Qaeda – împotriva Universității Garissa din Kenya, trecând prin exploziile de pe insula indoneziană Bali, teroarea în numele islamului, uneori însoțită de strigăte de „Allahu Akbar”, a lovit cam peste tot în lume în acești 20 de ani, adesea printre victime numărându-se musulmani.

Atentate care se înregistrează inclusiv – și mai ales – în lumea islamică însăși. Irakul, Siria și Afganistanul numără cu miile victimele exploziilor care au marcat anii de război în cele trei țări. Dar nici Tunisia sau Turcia nu au scăpat de furia teroriștilor. Cea dintâi a văzut, de exemplu, teroriștii atacând Muzeul Bardo, turiștii occidentali fiind ținta preferată. Cea de-a doua, deja obișnuită cu atentatele, plânge morții de după atacul asupra unei discoteci de la Istanbul din noaptea de Anul Nou 2017 – un atentat clar asupra modului de viață occidental.

Și încă proaspăt în amintire este recentul atentat al celulei afgane a Statului Islamic împotriva aeroportului de la Kabul, care s-a soldat cu aproximativ 200 de morți, inclusiv 13 militari americani care participau la operațiunile de evacuare a populației care încerca să fugă de noul regim taliban.

Portughezii nu au scăpat nici ei nevătămaţi din acest val de terorism islamic, în ciuda absenței atentatelor pe teritoriul național. Celor cinci morți de la Turnurile Gemene li se alătură încă 10 victime de naționalitate portugheză în atentatele care au marcat ultimii 20 de ani: de la soldatul aflat în slujba ONU în Timor, care era în vacanță în Bali, până la emigrantul din Alentejo, taximetrist la Paris, ucis în apropiere de Stade de France.