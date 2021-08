Dosarul alegerilor fraudate scoate la iveală noi informații! Cine ar fi fost prezent în clădirea în care se numărau voturile pentru Sectorul 1

Potrivit noilor imagini prezentate de România TV, în clădirea în care se aflau sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei erau prezenți Clotilde Armand, soțul acesteia și liderul USR-PLUS, Dan Barna.

În acest context, avocatul Mihai Drăgan a fost învitat la România TV și a vorbit despre cadrul legal care nu le-ar fi permis lui Dan Barna și lui Clotilde Armand să fie prezenți acolo.

„Eu am cerut răspunsuri de pe 28 septembrie pentru că atunci au apărut primele probleme. Într-un fel au plecat procesele verbale din secții și în alt fel au ajuns la biroul electoral de circumscripții. După aceea, din întâmplare, am ajuns să punem mâna pe o serie de imagini care îi arătau pe cei din USR și nu mai am niciun dubiu când spun cei din USR, cum umblau la acei saci cu voturi și s-a constatat și de către Parchet că s-au rupt sigiliile.”, începe acesta explicația.