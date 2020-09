Dosar penal pentru un greu din politică! Este începutul sfârșitului. Război total în București între Gabriela Firea și Nicușor Dan. Primarul general al Capitalei a susținut că a depus plângere penală împotriva contracandidatului său pentru diseminarea de informații false și calomnioase. Ea cere daune morale de 100.000 de euro.

Firea susținecă acel consilier despre care Nicusor Dan a spus ca ar fi avut beneficii din cumpararea Parcului Verdi este membru in Guvernul PNL si nu mai lucra in Primarie la momentul achizitiei parcului, in urma cu doi ani.

„Unii oameni politici nu mai au scrupule! Inca un fals demontat! Consilierul despre care Candidatul “Dreptei” spune ca ar fi avut beneficii din cumpararea Parcului Verdi este membru in Guvernul PNL! Si nu mai lucra in Primarie la momentul achizitiei parcului, acum 2 ani!

Am depus plangere penala impotriva domnului Nicusor Dan pentru afirmatiile false si calomnioase pe care le-a facut in legatura cu Parcul Verdi: afirmatii pentru care va trebui sa raspunda in fata justitiei! Asa-zisele dezvaluiri bomba sunt doar minciuni si va dau doar un singur exemplu: consilierul despre care afirma ca ar fi avut beneficii personale in urma achizitiei Parcului Verdi este in prezent subsecretar de stat la MDRAP, deci in Guvernul PNL! In plus, la momentul achizitiei de catre Primaria Municipiului Bucuresti a terenurilor care compun Parcul Verdi, acesta nu mai lucra Primaria Capitalei!”, sustine Gabriela Firea, intr-un comunicat transmis, miercuri, de Primaria Capitalei.

Daune morale de 100.000 euro

Prin plangerea formulata se solicita constatarea incalcarii dreptului la imagine a primarului general, daune morale in cuantum de 100.000 Euro, suma ce va fi destinata unor proiecte sociale si obligarea de a publica scuze publice prin intermediul mass media – presa scrisa si televiziune.

„Acest parc a fost achizitionat la cererea bucurestenilor, au existat nenumarate proteste si cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca care au dorit amenjarea parcului Verdi ca zona de agrement si spatii de joaca. Achizitia s-a facut in conformitate cu prevederile legii, in deplina transparenta cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public si cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL si USR! Hotararile de Consiliu s-au dovedit temeinice si legale, acest lucru fiind demonstrat si de faptul ca instanta a respins actiunea prefectului municipiului Bucuresti care atacase una dintre hotarari”, adauga Firea. Valoarea de achizitie pentru cele 7 terenuri ar fi fost de la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultata din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

Potrivit primarului, suma achitata de Municipalitate reprezinta doar 57% din valoarea estimata si solicitata initial de proprietari, adica 87,475 milioane euro.

„Trebuie sa fie clar pentru toata lumea ca proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dadusera in judecata Primaria Capitalei, in anul 2015, pentru lipsa de folosinta a proprietatilor, iar instanta a decis ca acestia trebuie despagubiti, deci Primaria Capitalei trebuia sa plateasca! Ca urmare, prin achizitia acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contra, s-a rezolvat o situatie litigioasa cu costuri mai mici”, sustine Gabriela Firea.

Potrivit comunicatului PMB, proprietarii parcelelor care compun Parcul Verdi au dobandit imobilele in perioada 1998-2002 prin restituire in natura, fie pe baza de dispozitii de primar, fie prin hotarari judecatoresti. Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti terenurile au fost incadrate in zona spatiilor verzi – V1A, fiind declarate o zona de spatiu verde public cu acces nelimitat (parcuri, gradini, scuaruri si fasii plantate publice).

Scurt istoric

In 2015, o parte dintre acesti proprietari au chemat in judecata Municipiul Bucuresti si au solicitat despagubiri reprezentand lipsa de folosinta a imobilelor care, desi se aflau in proprietatea lor privata, cu categoria de folosinta in cartea funciara de curti-constructii, conform PUG erau zone verzi si nu puteau fi exploatate in vreun fel de catre proprietari.

In 2016, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de chemare in judecata si a obligat Municipiul Bucuresti la plata unor despagubiri pentru perioada noiembrie 2011-ianuarie 2015. Hotararea a fost atacata cu apel de ambele parti.

Potrivit PMB, intrucat au existat nenumarate proteste si cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca, in sensul amenajarii Parcului Verdi si avand in vedere obligatiile privind spatiile verzi ce revin autoritatilor publice locale, Primarul General al Municipiului Bucuresti a emis Dispozitia nr. 901/13.07.2017 prin care a infiintat Comisia municipala pentru analiza si identificarea solutiilor pentru trecerea in proprietatea Municipiului Bucuresti a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii. Comisia a analizat diverse propuneri privind imobile pentru a fi achizitionate, printre care si cele care compun Parcul Verdi.

Comisia a propus intocmirea unui raport de evaluare care sa stea la baza negocierii cu proprietarii; intocmirea unui proiect de hotarare privind demararea procedurilor de achizitie pentru terenurile din Parcul Verdi.

In cererile trimise Municipiului Bucuresti de catre proprietari ai terenurilor, s-a precizat ca, in cazul in care se va ajunge la o intelegere pentru achizitionarea terenului, acestia sunt dispusi sa renunte la sumele datorate de Municipiul Bucuresti pentru lipsa de folosinta.

Primaria Capitalei sustine ca hotararea, care genera o aprobare prealabila acordata de catre CGMB pentru continuarea demersurilor efective de achizitie, a fost votata aproape in unanimitate de consilierii generali, inclusiv PNL si USR.